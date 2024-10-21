Під Кураховим РФ почала відтягувати підбиту техніку: боєць ЗСУ каже, що таке - вперше

Російські окупанти продовжують тиснути на позиції ЗСУ на Курахівському напрямку.

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Росія евакуює свою підбиту техніку - це вперше / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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Росіян заблоковано у селі Острівське на Курахівському напрямку

Частота штурмів - якщо не щодоби, то через кожні 4-5 днів

Окупанти евакуюють пошкоджену техніку для наступних боїв

Окупанти, які зайшли до села Острівське, що на Курахівському напрямку, були заблоковані захисниками. Також було знищено дві ворожі групи, відправлені до населеного пункту, щоби забезпечити його особовим складом і ресурсами. В цілому, РФ зазнає великих втрат у людях й техніці — підбиту техніку почала евакуювати, розповів в етері проєкту Радіо Свобода Донбас. Реалії начальник відділення комунікацій 46 аеромобільної бригади Олександр Невідомий.

На зараз в Острівському перебуває до 25 окупантів.

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"Щодо Острівського. Там перебуває близько 25 окупантів. Вони заскочили, але виходу не мають, так як ми обрізали їм усі шляхи відходу. Окупанти переодяглися у цивільне - на жаль, за допомогою деяких місцевих. Але жодного впливу на ситуацію їхнє перебування не справляє. А дві ворожі групи, які були відправлені з метою наситити цей населений пункт особовим складом і забезпечити ресурсами, було ефективно знищено нашими підрозділами", — розповів він.

На Курахівському напрямку поповнення ворогом відбувається постійно, про це свідчить частота штурмів - якщо не щодоби, то раз у 4-5 днів, додав Невідомий.

"Тобто - скажімо, іде 5 одиниць техніки, на кожній щонайменше 5-8 осіб, тож людський резерв у них є. На полігонах постійно проводяться підготовка нового особового складу. Щодо техніки — після нових втрат на наступні штурми їх відповідно їде менше", — сказав військовий.

Разом з тим Невідомий озвучив важливу річ — окупанти почали евакуювати підбиту техніку для подальших штурмів.

"Також ми стали помічати - і це важливо - що противник за можливості став більше евакуювати пошкоджену техніку. Раніше ми цього не помічали. Отже, у них щось не так", — підкреслив представник 46 аеромобільної бригади.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - ситуація у Кураховому

Експерти очікують, що росіяни найближчим часом розпочнуть наступальні дії на Курахове "у лоб", і при цьому будуть використовувати велику кількість механізованого компоненту.

Ситуація біля Курахового - важка, погоджуються аналітики. Водночас не можна сказати, що після захоплення Вугледару росіяни здобули стратегічну перспективу для того, щоб розвинути стрімкий темп наступальної операції.

Нагадаємо, в кінці вересня окупанти залучили велику кількість військової техніки та піхоти, намагаючись просунутися у бік Гострого.

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