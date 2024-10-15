'Великий прорив': ворог вже за 2 км від важливого міста на Донеччині - BILD

Окупанти наблизились до важливого міста на Донеччині.

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Окупанти наблизились до Курахового / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Російські війська знаходяться всього за два кілометри від Курахового в Донецькій області. Про це повідомив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Як відомо, у середині вересня Юліан Рьопке відвідав прифронтове Курахове, де до війни мешкало близько 18 000 осіб. На той час російські війська стояли приблизно за 8 км на схід.

"На початку жовтня окупанти здійснили прорив, захопивши селище Острівське та вийшовши до берегів Курахівського водосховища. Тепер окупанти знаходяться лише за 2 км від міста та продовжують наступати, попри великі втрати.", - повідомляє оглядач.

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За його словами, бої поблизу Курахового стають все більш серйозними.

"Ми бачимо великий прорив, який було тут зроблено, близько 6-7 км, які пройшли за останній місяць. Це дуже вузька смужка, як змія, якою йдуть на Курахове", - наголосив Рьопке.

Курахове інфографіка / Инфографика: Главред

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Війна в Україні — ситуація у Курахово

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошував, що пріоритет ворога — Курахове. Він зазначав, що росіяни найближчим часом розпочнуть наступальні дії на Курахове "у лоб", з використанням великої кількості механізованого компонента.

Аналітичний портал DeepState повідомляв, що російські війська значно активізували штурмові дії на напрямку Курахового у Донецькій області. Окупанти залучають велику кількість військової техніки та піхоти, намагаючись просунутися у бік Гострого.

Раніше військовий Іван Тимочко заявляв, що Курахівський напрямок буде важливим, але не ключовим. Його слід розглядати разом з Вугледаром і Покровськом, оскільки це серйозний фронт, де РФ може намагатися наступати.

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