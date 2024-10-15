'Великий прорив': ворог вже за 2 км від важливого міста на Донеччині - BILD

Російські війська знаходяться всього за два кілометри від Курахового в Донецькій області. Про це повідомив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.
Як відомо, у середині вересня Юліан Рьопке відвідав прифронтове Курахове, де до війни мешкало близько 18 000 осіб. На той час російські війська стояли приблизно за 8 км на схід.
"На початку жовтня окупанти здійснили прорив, захопивши селище Острівське та вийшовши до берегів Курахівського водосховища. Тепер окупанти знаходяться лише за 2 км від міста та продовжують наступати, попри великі втрати.", - повідомляє оглядач.
За його словами, бої поблизу Курахового стають все більш серйозними.
"Ми бачимо великий прорив, який було тут зроблено, близько 6-7 км, які пройшли за останній місяць. Це дуже вузька смужка, як змія, якою йдуть на Курахове", - наголосив Рьопке.
Що відомо про Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
Війна в Україні — ситуація у Курахово
Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошував, що пріоритет ворога — Курахове. Він зазначав, що росіяни найближчим часом розпочнуть наступальні дії на Курахове "у лоб", з використанням великої кількості механізованого компонента.
Аналітичний портал DeepState повідомляв, що російські війська значно активізували штурмові дії на напрямку Курахового у Донецькій області. Окупанти залучають велику кількість військової техніки та піхоти, намагаючись просунутися у бік Гострого.
Раніше військовий Іван Тимочко заявляв, що Курахівський напрямок буде важливим, але не ключовим. Його слід розглядати разом з Вугледаром і Покровськом, оскільки це серйозний фронт, де РФ може намагатися наступати.
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