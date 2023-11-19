На Запорізькій АЕС сталась аварія: МАГАТЕ посилює перевірки

Станція має намір тримати енергоблок №5 в режимі "гарячої зупинки".

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На Запорізькій АЕС сталась аварія / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

У Міжнародному агентстві ядерної енергії повідомили, що на окупованій російськими загарбниками Запорізькій АЕС стався витік борованої води з теплоносія першого контуру у контур вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5.

"Експерти МАГАТЕ були поінформовані про те, що хімічна речовина бор була виявлена у контурі вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5, який наразі перебуває в стані "гарячої зупинки". Борована вода використовується в первинному теплоносії для підтримки ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Наразі на станції збільшили частоту вимірювань вмісту бору у контурі вторинного охолодження енергоблока №5.

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"Вимірювання залишаються відносно стабільними і знаходяться в межах, дозволених технічними характеристиками реактора. Радіоактивності у вторинному контурі охолодження не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Російські окупаційна адміністрація ЗАЕС повідомила експертам МАГАТЕ, що "оскільки концентрація бору залишається в межах допустимих норм, станція має намір тримати енергоблок №5 в режимі "гарячої зупинки", що буде переоцінено після того, як почнуть працювати всі котельні, що використовуються для опалення в сусідньому місті Енергодар".

У МАГАТЕ заявили, що загарбники продовжують утримувати реакторні блоки №4 і №5 у стані "гарячої зупинки", щоб забезпечити тепло і пару для цілей ядерної безпеки на майданчику, а також для опалення Енергодара, де проживає більшість персоналу станції. Крім того, зазначається, що це в у червні Державна інспекція ядерного регулювання України видала нормативні накази, які обмежують роботу всіх шести енергоблоків ЗАЕС до стану "холодної зупинки".

Нагадаємо, що Путін відкрито погрожує ударом по українських АЕС. Президент РФ заявив, що українська ДРГ нібито намагалася підірвати ЛЕП біля російської атомної електростанції.

Данілов сказав, навіщо РФ нанесла удар біля Хмельницької АЕС. Окупанти навмисно влаштували атаку біля дуже небезпечного об'єкта, впевнений секретар РНБО.

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