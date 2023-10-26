"Попередження": Данілов сказав, навіщо РФ нанесла удар біля Хмельницької АЕС

Окупанти навмисно влаштували атаку біля дуже небезпечного об'єкта, впевнений секретар РНБО.

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Данілов сказав, навіщо РФ нанесла удар біля Хмельницької АЕС/ колаж: Главред, фото: УНІАН, РНБО

Країна-агресорка Росія навмисно нанесла удар дронами по території біля Хмельницької атомної електростанції. Цією атакою, яка сталася у ніч на 25 жовтня, РФ хотіла налякати світ, показавши, що вона здатна влаштувати атомний інцидент.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що такі дії російської окупаційної армії – це традиційна "лякачка", яку використовують загарбники.

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"Дійсно, той обстріл, який був вчора вночі, мав відбутися біля дуже небезпечного об'єкта. Це традиційна російська "лякачка", коли вони лякають весь світ або атомною зброєю, або атомним інцидентом", – зазначив Данілов.

Він додав, що ця атака – це "ще одне попередження світу, що війну треба завершити якомога швидше, а для цього треба максимальна допомога".

Атака дронами біля Хмельницької АЕС

У ніч на середу, 25 жовтня, РФ вдарила дронами по території Хмельницької АЕС. Вибухом було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Внаслідок цього Славута і Нетішин залишилися без світла. Також тимчасово були знеструмлені споживачі в Кіровоградській, Чернігівській та Київській областях.

Пізніше стало відомо, що окупанти для атаки використовували 11 дронів "Шахед". Силами і засобами протиповітряної оборони України було знищено всі ворожі безпілотники.

Пізніше з'явилися подробиці про постраждалих. У реанімації опинилися двоє людей, вони у важкому стані. Загалом постраждали 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Хмельницькій області. Він заявив – найбільш вірогідно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція.

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