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Біля двох АЕС в Україні пролунали потужні вибухи: у МАГАТЕ повідомили деталі

Юлія Закрепа
30 листопада 2023, 08:59оновлено 30 листопада, 09:52
Група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що почула кілька вибухів поблизу.
Біля двох АЕС в Україні пролунали потужні вибухи: у МАГАТЕ повідомили деталі
Поблизу АЕС пролунали вибухи / колаж: Главред, фото: energoatom.com.ua, ua.depositphotos.com

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили про військову активність протягом 29 листопада біля двох українських атомних електростанцій.

Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції, повідомила, що пізно ввечері 29 листопада, перебуваючи у своїх приміщеннях, почула кілька вибухів поблизу, протягом 20 хвилин.

"Значна увага світу, і це правильно, зосереджена на дуже реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька атомна електростанція, оскільки вона розташована на лінії фронту. Але вчорашня подія слугує нагадуванням про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об’єкти в Україні, які також потенційно піддаються ракетним та іншим атакам", - сказав Ґроссі, додавши, що усі українські ядерні об’єкти залишаються "вразливими".

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Крім того, представники МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, протягом останніх 24 годин чули звуки вибухів на деякій відстані від станції.

Нагадаємо, що в Міненерго повідомили наслідки обстрілу Хмельниччини. Росія завдала дронового удару поблизу Хмельницької АЕС. Унаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративному та лабораторно-побутовому корпусах.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, навіщо РФ нанесла удар біля Хмельницької АЕС. Він сказав, що такі дії російської окупаційної армії – це традиційна "лякачка", яку використовують загарбники.

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