Цивільне населення в небезпеці: окупанти готують криваві провокації на Херсонщині

Росіяни займаються масовим мародерством на правобережжі Херсонщини / Міноборони РФ

Найближчими днями російські окупаційні війська можуть здійснити криваві провокації на Херсонщині. Загарбники хочуть обстріляти житлові райони області, аби потім звинуватити у цьому Збройні сили України.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич з посилання на інформацію розвідки.

За його словами, росіяни вже почали розсилати SMS жителям тимчасово окупованої Херсонщини, в яких повідомляється про начебто намір командування ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Людей закликають до так званої "евакуації". Також місцевих попереджають про запровадження комендантської години протягом доби.

Крім того, російські війська займаються масовим мародерством на правобережжі Херсонщини. Як зазначив Янушевич, протягом трьох діб, прикриваючись цивільними, через Каховську ГЕС росіяни перекидають свою техніку та автомобілі з награбованим майном.

"У населених пунктах області, що знаходяться на правому березі Дніпра, окупанти масово займаються мародерством. Зокрема, у Бериславському районі грабують приватні оселі, магазини та склади. В смт Любимівка військові ЗС РФ вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки", - розповів голова ОВА.

Також окупанти вивезли всю документацію, із місцевих рад у населених пунктах, які розташовані по лінії Дніпра, а в самих приміщеннях облаштували так звані комендатури.

А у селах Ольгівка й Токарівка росіяни підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, глава Кремля Володимир Путін сподівається на те, що його армія намагатиметься зберегти репутацію свого президента і битиметься з ЗСУ. Однак російські військові займаються мародерством та вивозять награбоване в очікуванні втечі.

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