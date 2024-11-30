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Окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Херсоні: усі деталі

Альона Вороніна
30 листопада 2024, 10:17
446
Четверо людей отримали серйозні поранення після удару окупантів по маршрутці в Херсоні. Також загарбники скинули вибухівку з дрона на жителя Антонівки.
Маршрутка, скорая помощь
Окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Херсоні/ колаж: Главред, фото ілюстративні: УНІАН

Коротко:

  • Окупанти скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні
  • Четверо людей отримали серйозні поранення і були госпіталізовані
  • Ще двоє чоловіків у Херсоні та Антонівці отримали поранення таким же чином

Російські загарбники скинули вибухівку з безпілотника на маршрутку в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок вибуху постраждали чотири людини.

Три жінки отримали вибухові травми та уламкове поранення живота, один чоловік отримав поранення гомілки. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

відео дня

"У Херсоні російські військові атакували з дрона громадський транспорт. Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі. Постраждали 4 людини. Вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62 років. Також поранення гомілки дістав 59-річний чоловік. Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги", – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що поранені зараз дообстежуються у медзакладі. Він зазначив, що ворог скинув вибухівку з дрона на маршрутку вранці в суботу, 30 листопада, близько 08:00.

У Херсонській ОВА повідомили, що вранці в суботу під удар ворожого безпілотника у Дніпровському районі потрапив ще один мешканець міста. 73-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення ноги й ампутацію гомілки.

"Армія рф продовжує тероризувати мирне населення. Близько восьмої години ранку у Дніпровському районі під удар ворожого безпілотника потрапив херсонець. 73-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення ноги й ампутацію гомілки. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу", – розповіли в ОВА.

В Антонівці поранені 2 людей через вибухівку на дронах

Також росіяни скинули вибухівку з дрона на жителя селища Антонівка, що під Херсоном.

"У 52-річного чоловіка – мінно-вибухова травма та уламкове поранення голови. Нині – він у лікарні. Медики дообстежують потерпілого та надають необхідну допомогу", – зазначили в ОВА.

Пізніше в ОВА додали, що ще одна людина в Антонівці дістала поранення через ворожу атаку.

"Орієнтовно о 9:00 окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 49-річного місцевого жителя. Чоловіка ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням стопи", – йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що РФ накопичила тисячу ракет – полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан сказав, на скільки атак їх вистачить. У Росії є недоторканний запас ракет, який вони навряд чи будуть використовувати.

Також раніше Укренерго показало наслідки ударів по енергооб'єктах. Російські окупанти атакували об'єкти української енергетики. Лише під час двох останніх масованих атак ворог застосував понад 200 ракет та майже стільки ж ударних безпілотників. Українські енергетики роблять все, щоб відновити енергетику після ворожих атак.

Нагадаємо, у NYT зазначили, що РФ масовано атакує Україну з новою стратегією. Реактори АЕС скоротили вироблення як запобіжний захід після ударів РФ.

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Хто такий Роман Мрочко?

Мрочко Роман Миколайович (нар. 8 квітня 1989, м. Ленінськ (Байконур) Кзил-Ординської області Казахська РСР)—український юрист, військовий прокурор, полковник. З 2 березня 2023 року — начальник Херсонської міської військової адміністрації, повідомляє Вікіпедія.

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