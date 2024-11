РФ масовано атакує Україну з новою стратегією: NYT про тривожні деталі

Важливо:

Удари було завдано по критично важливих об'єктах електромережі, пов'язаних з атомними електростанціями, під час нещодавньої атаки РФ на енергосистему України.

За даними МАГАТЕ, росіяни завдали ударів по електричних підстанціях, найважливіших для трьох діючих атомних електростанцій України, пише The New York Times.

І хоча про пряме пошкодження реакторів не повідомлялося, всі вони скоротили вироблення як запобіжний захід, а один був відключений від мережі.

У матеріалі уточнюється, що РФ атакує енергетику України вже не першу зиму, проте електричні мережі країни не впали. І завдяки тому, що більша частина вироблення електроенергії залежить від атомних станцій, які значною мірою уникли повітряних атак.

Нова стратегія Росії полягає у знищенні підстанцій. Атаки на них почалися наприкінці серпня, зазначило МАГАТЕ. Підкреслюється, що підстанції розподіляють електроенергію з реакторів в інші регіони країни. Три діючі атомні електростанції України, загалом дев'ять реакторів, забезпечують близько двох третин потужності всієї електроенергії в країні.

При цьому у підстанцій також є ще одна функція: вони постачають електроенергію на атомні станції, яка необхідна для охолодження реакторів і відпрацьованого палива.

Зі свого боку експерти ООН уточнюють, що "подальше пошкодження енергосистеми України загрожує відключенням електроенергії, що збільшить ризик втрати діючими ядерними реакторами доступу до мережі для живлення їхніх систем безпеки", що може призвести до серйозної ядерної катастрофи.

Нагадаємо, ще вночі 28 листопада країна-агресор Росія атакувала Київську область, там працювали сили ППО.Повітряні сили зафіксували рух ворожого безпілотника на півночі Києва.

Уже близько 5-ї ранку були відзначені пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря і на всій території України оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожого удару в низці регіонів України застосовано екстрені відключення світла.

Згодом, як писав Главред, у Харкові прогримів вибух. Мер Ігор Терехов повідомив, що за попередніми даними, удар було завдано ракетою. Під обстрілом був один із найбільших районів Харкова.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.