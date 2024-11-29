Понад 200 ракет та стільки ж дронів: Укренерго показало наслідки ударів по енергооб'єктах

Українські енергетики роблять все, щоб відновити енергетику після ворожих атак.

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Наслідки ударів по українських енергооб'єктах / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Головне із заяви Укренерго:

Які наслідки ударів по енергооб'єктах

Скільки ракет та дронів атакували об'єкти енергосистеми

Російські окупанти атакували об'єкти української енергетики. Лише під час двох останніх масованих атак ворог застосував понад 200 ракет та майже стільки ж ударних безпілотників. Про це повідомляє Укренерго.

Ціль ворога - не лише залишити українців без тепла та світла, а й посіяти розпач та зневіру. Водночас українські енергетики роблять все, щоб відновити енергосистему.

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"Запас обладнання, про який ми розповідали, був правильним рішенням. Так, не завжди і не все вдається зробити швидко, адже масштаби пошкоджень бувають значні. Але самовідданість і професіоналізм колег-енергетиків — справді вражає. Дякую всім і кожному, хто працює під загрозою обстрілів, без відпусток і вихідних", — сказав т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

Нині українська енергетика перебуває на стадії відновлення. В Укренерго закликають українців ощадливо споживати електроенергію, що допоможе зменшити необхідність застосування вимушених відключень світла.

Енергетики також показали наслідки масованих обстрілів та зруйновані енергооб'єкти.

Дивіться відео про ракетні та дронові удари по об'єктах енергетики:

Наслідки ударів по українських енергооб'єктах / фото: скріншот

Удар РФ по Україні в ніч на 28 листопада – усі деталі

Рано вранці у четвер, 28 листопада, РФ підняла в небо 12 бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні. Ракети зайшли у повітряний простір України. Були чути вибухи. Після цього було запроваджено екстрені вимкнення світла.

Як повідомляв Главред, РФ вдарила трьома ракетами по центру міста. Усі "прильоти" припали на територію одного з цивільних підприємств Харкова в Київському районі.

Пізніше стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по енергетиці, через що у регіонах України з самого ранку запровадили екстрені відключення світла. У Зеленського пояснили, на що націлений обстріл України. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram, що ворог спеціально накопичував ракети задля масованого удару по Україні саме зараз, за лічені дні до початку зими.

Після цього стало відомо наслідки масованого ракетного удару РФ. Окрім знеструмлень в окремих областях, у низці регіонів діють аварійні відключення.

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