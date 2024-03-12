Окупанти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську

Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під'їзді та ще одна квартира в іншому під'їзді будівлі.

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ЗС РФ скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янську / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/synegubov

У ніч на 12 березня російські окупанти скинули авіабомбу на Куп'янськ Харківської області - під удар потрапила житлова п'ятиповерхівка. Спалахнули пожежі. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Як повідомив у Telegram голова Хакрьківської ОВА Олег Синєгубов, ворог обстріляв Куп'янськ керованою авіабомбою о 01:30.

"Унаслідок удару сталося загоряння трьох квартир у 5-поверховому житловому будинку в одному під'їзді. Також горіло ще одне приміщення в іншому під'їзді будівлі. Жертв і постраждалих не виявлено", - йдеться в повідомленні.

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У ДСНС також підтвердили, що вночі 12 березня ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп'янська.

"Унаслідок удару сталися руйнування в 5-поверховому житловому будинку. Також унаслідок вибуху виникли кілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під'їзді та ще одна квартира в іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж становила 150 кв. м", - повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 04:15 вогонь вдалося загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв і постраждалих не виявлено.

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків. Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики. Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що

Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 березня російські окупанти атакували Харків "Шахедами". Один із дронів-камікадзе вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки. Обійшлося без жертв.

7 березня російські окупанти також атакували Харківську область. Росіяни вдарили із систем реактивного залпового вогню по Куп'янську. Через російську атаку пошкоджено житлові будинки.

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