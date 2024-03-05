500 тисяч солдатів і 2 роки підготовки: Світан оцінив загрозу РФ для Києва і Харкова

Росія зможе зібрати ударне угруповання в разі заморозки бойових дій, зазначив експерт.

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Зараз у росіян немає сил знову наступати на Київ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, Міноборони РФ

Щоб спробувати захопити Харків або Київ, росіянам необхідно зібрати ударне угруповання чисельністю у 500 тисяч солдатів, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду експерт зазначив, що наразі Росія вже влаштовує провокації на північних і східних кордонах.

"Утім, у росіян немає сил і засобів, щоб реалізувати на цих напрямках широкомасштабні наступи", - упевнений Світан.

Для цього росіянам потрібно було б зібрати півмільйонне угруповання, яке треба буде забезпечити і підготувати.

"На це піде щонайменше рік або навіть кілька років. Російські війська ж не можуть кинути південно-східний фронт протяжністю 1200 кілометрів, щоб переключитися на таке завдання", - пояснив Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964 р., м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Світан вважає, що Росія не зможе розгорнути угруповання для наступу на Київ або Харків, доки немає заморозки бойових дій.

"Однак дуже важливо розуміти, що якщо заморозка війни все-таки відбудеться, Путін дуже швидко збере угруповання, наприклад, у Білорусі або Бєлгороді, яке спробує кудись скерувати. Поки південно-східний фронт у гарячій фазі, російські війська на це не здатні", - сказав експерт.

Тому, підсумував Світан, не можна допустити заморозки фронту, оскільки такий сценарій дасть Росії можливість створити на одному з напрямків ударне угруповання.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розкрив плани Росії проти України на весну-літо:

Загроза наступу на Київ

Інститут вивчення війни попереджає, що російські окупанти, ймовірно, повертають собі стратегічну ініціативу.

Як пише Bloomberg, українські чиновники стурбовані тим, що просування російських військ може набрати значних обертів до літа, якщо Захід не зможе збільшити постачання боєприпасів. За оцінками української розвідки, Путін не відмовився від своєї початкової мети зі захоплення великих міст, включно з Києвом та Одесою.

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