'Путін хоче окупувати Харків': росіяни змінили тактику ударів по місту

Останні місяці окупанти дедалі частіше обстрілюють цивільне населення.

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Росіяни змінили тактику обстрілу Харкова / колаж: Главред, фото: УНІАН

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російська окупаційна армія змінили тактику ударів по Харкову. Місто надалі є ціллю як російських ракет, так і дронів.

"Росіяни змінили тактику. У першу зиму вони атакували нашу енергетичну інфраструктуру", - наголосив міський голова для Le Monde.

З його слів, останні два місяці окупанти дедалі частіше обстрілюють цивільне населення за допомогою безпілотників і ракет С-300.

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Терехов наголошує, що російський президент-диктатор Володимир Путін досі мріє про захоплення Харкова.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Обстріли Харкова: що відомо

Нагадаємо, що 2 березня 2024 року "шахеди" атакували Харків і область, є "прильоти". На місці влучання спалахнула пожежа, у найближчих будинках вибито скло. Постраждалих і загиблих немає, три людини звернулися з гострою реакцією на стрес.

Президент Володимир Зеленський не радить українцям повертатися у Харків. Ворог досі атакує місто ракетами та дронами. Президент України акцентував на тому, що у Харкові поки немає захисту від російських атак.

У ЗСУ спрогнозували новий наступ росіян на Харків. Ілля Євлаш зазначив, що для ЗСУ встановлюють потужні фортифікаційні споруди та будують укріплення. Ворог стягує свої основні резерви поблизу населеного пункту Синьківка.

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