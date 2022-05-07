Окупанти ракетним ударом знищили музей Сковороди під Харковом

Пожежа в музеї Сковороди на Харківщині спалахнула після ракетного удару в ніч на 7 травня / Фото Facebook

У ніч на 7 травня російські окупанти обстріляли Харківську область. Ракетний удар було завдано по національному музею ім. Григорія Сковороди в селі Сковородинівка.

Ворожий снаряд влетів під дах будівлі, почалася пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею. Зараз рятувальники продовжують гасити вогонь, передає Суспільне.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який цієї ночі залишився охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги і госпіталізували.

За словами голови Золочівської громади Віктора Коваленка, музей знищено.

Пожежа в музеї Сковороди під Харковом / Фото Facebook

"Перед війною там тільки закінчилися реставраційні роботи, ми готували заклад до святкування трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім'ям. Немає слів, щоби передати наш гнів, немає виправдання діям російських варварів!", - написав Коваленко у Facebook.

Національний музей ім. Григорія Сковороди являв собою маєток XVIII століття, в якому в останні роки свого життя працював і поруч з яким був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя від дня народження українського філософа і поета.

Як повідомляв Главред, російські окупанти все ще не залишають планів захопити Харків. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, українській армії за останній час вдалося відкинути окупантів на солідну відстань від обласного центру.

4 травня радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович заявив, що захисники України відсунули від Харкова російську артилерію, яка обстрілювала місто. З нової дистанції ворожа "арта" вже не дістає до Харкова.

Дивіться онлайн новини Харкова:

Інші новини: