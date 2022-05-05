Путінську армію відсунули від Харкова на 40 км, артобстріли місту не загрожують - Арестович

Ворожа "арта" тепер вже не дістає до Харкова / Фото соцмережі

Захисники України відсунули від Харкова російську артилерію, яка обстрілювала місто. З нової дистанції ворожа "арта" вже не дістає до Харкова.

Про це розповів радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович в інтерв'ю Фейгін Live.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що в Харківській області українські військові вибили окупантів із селища Старий Салтів у Вовчанському районі. Загарбники обстрілювали Харків з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

"ЗСУ вибили окупантів зі Старого Салтова під Харковом. Що це означає для Харкова: а те, що підрозділи орків, які бомбили з артилерії, Градів і Смерчів мій Харків, відкинуто від міста на понад 40 км і не зможуть більше завдати його мирним жителям шкоди", - написав Геращенко в Telegram.

Також, за його словами, українські захисники встановили контроль над переправою через водний масив.

Радник глави МВС опублікував карту, що демонструє ворожу "лінію вогню" від Старого Салтова до Київського району Харкова - відстань у 31,7 кілометра.

t.me/Pravda_Gerashchenko

Зазначимо, вдень 4 травня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов поінформував, що біля Старого Салтова і населених пунктів поблизу тривають бої.

Чиновник додав, що на території області ворог намагається йти в наступ і обстрілює з артилерії позиції ЗСУ, а також Київський район міста Харків.

Як повідомляв Главред, найближчими днями російські окупанти можуть збільшити інтенсивність боїв. Активний наступ слід очікувати на Криворізькому, Запорізькому напрямках й напрямку в зону ООС. Про це розповів радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович. За його словами, ймовірність ескалації бойових дій існує у зв'язку з наближенням Дня перемоги 9 травня.

Інші новини: