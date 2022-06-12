УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дорога в один кінець": генерал ЗСУ про спробу окупантів захопити Миколаїв

12 червня 2022, 21:56

Марченко додав, що будь-який командир по той бік розуміє, що це утопія.

окупанти, техніка
Окупанти / колаж ЗСУ

Росія планує встановити повний контроль над південною Україною і Донбасом, щоб отримати вихід у Придністров'я.

Як заявив керівник оборони Миколаєва генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко в коментарі Крим.Реалія, повторний наступ російської окупаційної армії на Миколаїв є утопією, квитком в один кінець.

За його словами, такі плани можливі тільки теоретично, а на практиці, щоб захопити Миколаїв, окупантам потрібно зняти по усіх напрямках усі російські війська, створити великий резерв і спробувати прорватися. Марченко додав, що будь-який командир по той бік розуміє, що це утопія.

"Якщо вони тоді "з коліс" не змогли це зробити, то зараз, коли там позиційна оборона, коли там пристріляна кожна ділянка, коли все заміновано, ну - це йти в одну сторону", - каже керівник оборони Миколаєва.

читайте такожБагато загиблих і поранених: окупанти обстріляли житловий район Миколаєва

Дивіться онлайн новини Донбас

Війна в Херсонській області

Збройні Сили України проводять контрнаступальні дії в Херсонській області. Українські військові на початку червня досягли успіху на північному напрямку і звільнили від російських окупаційних підрозділів понад 20 населених пунктів. Керівник ОВК Херсонщини Геннадій Лагута зазначив, що ЗСУ просуваються на південь області.

Пізніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що війська Росії намагалися відновити втрачені позиції в напрямку Сухого Ставка та Лозового. Противник зазнав серйозних втрат і змушений був відійти.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 5 червня заявили, що сили оборони України поступово відтісняють російських окупантів у Херсонській області і працюють над звільненням півдня регіону.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ новини Миколаєва війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:30

"У тебе очі лисиці, у мене хода вовча": рецензія на мультфільм "Поганці"

22:17

Втрати Росії в червні можуть перевищити 40 тисяч солдатів - ЗеленськийВідео

22:11

"Ех, Олег, що ж ти покинув своїх вовчиць": колишня дружина Кензова підколола Винника за мовчання

21:56

"Дорога в один кінець": генерал ЗСУ про спробу окупантів захопити МиколаївВідео

21:31

Гороскоп Таро на липень: Левам варто поберегти серце, Діви почнуть все з нуля, на Раків чекає успіхВідео

Реклама
21:26

Для окупантів почнеться пекло в серпні: екстрасенс назвав дату програшу РФ війни в УкраїніВідео

21:22

ЗСУ пішли в контрнаступ на деяких напрямках - ЗалужнийВідео

21:04

Андрій Данилко показав рідкісні фото з "мамою": "Талант і сила вище за небо!"Фото

20:59

Блінкен тонко потролив Путіна і привітав народ з "днем Росії"Відео

20:34

Повня 14 червня: 5 речей, які принесуть гроші в СупермісяцьВідео

20:10

Прикмети на 14 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:57

Ердоган анонсував термінові переговори із Зеленським і ПутінимВідео

19:35

ЗСУ вели запеклі бої за Сєвєродонецьк та відбили штурм Слов'янська - ГенштабВідео

19:35

"Росія робить справедливу справу": Кім Чен Ин повністю підтримав ПутінаВідео

19:16

У Мелітополі під час "святкування" дня Росії трапився вибух, є постраждаліВідео

19:03

У Росії погрожують ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети УкраїніВідео

18:55

Максим Галкін з сумом привітав з Днем РФ "іншу Росію"Відео

18:47

Україна отримала тіла 220 захисників Маріуполя: починається процедура впізнанняВідео

18:44

"Богині смерті": Литва купила Україні шість сучасних безпілотників EOS C VTOLВідео

18:12

Війна в Україні може затягнутися на роки: як завадити Росії відгризати шматки нашої земліПогляд

Реклама
17:54

Налетить сильний шторм і випаде град: синоптики попередили про похолодання в УкраїніВідео

17:53

Небезпечна місія в Сєвєродонецьку: у бою загинув британський доброволець, який захищав УкраїнуФотоВідео

17:47

"В Гагрі було те саме, що в Бучі": Тала Калатай розповіла, як рашисти звірствували в Грузії в 90-ті

17:18

У Сєвєродонецьку нацгвардієць єдиним пострілом з "Ігли" збив російський безпілотник Орлан-10Відео

17:16

Путін знову порівняв себе з Петром I: пишається "ратними перемогами"Відео

16:46

Ідилія і романтика: Дантес показав, як проводить вихідні після розставання з Дорофєєвою

16:31

"Україна стікає кров'ю на ваших очах": посол розкритикував Німеччину за відмову надати MarderВідео

16:29

"У мене є пралка": литовський депутат "опустив" пропагандиста СоловйоваВідео

15:54

У Чехії різко відповіли Макрону на заклик "не принижувати Росію"Відео

15:32

Кремлівський пасьянс: хто стане наступником ПутінаПогляд

15:29

Окупанти "полетіли на концерт Кобзона": ЗСУ збили вертоліт з 17 військовослужбовцями армії РФВідео

15:18

У Херсоні окупанти готують криваві провокації в "день РФ" - ОК ПівденьВідео

15:09

Місячний посівний календар на липень 2022: кращі дні для городників і садівників

14:59

"Просто пекло для нас": окупанти шоковані, як ЗСУ поливають їх вогнем під ХерсономВідео

14:52

"Війна" Лукашенка за захід України: у МВС оцінили ймовірність нападу БілорусіВідео

14:35

Потрібна лише відмашка Шольца: Німеччина готова передати БМП Marder ЗСУВідео

14:35

Літнє сонцестояння 2022: що потрібно зробити, щоб залучити благополуччя і здоров'я

14:30

Медведчука можуть обміняти на засуджених до смерті в "ДНР" британців - ЗМІВідео

14:18

Фінансовий гороскоп на тиждень 13-19 червня: Терезам - великі гроші, Козерогам - інтригуючі можливостіВідео

14:11

Сталося диво: підліток з Лисичанська вижив після отримання несумісної з життям травми

Реклама
13:55

Прикмети на 13 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:52

"Ганебний сором": жителі окупованого Херсона проігнорували "день Росії"Відео

13:42

Хрусткі огірки в капустяному листі на зиму: неймовірно простий рецептВідео

13:15

Армія Росії отримала удар прямо в окоп: ЗСУ показали, як розтрощують позиції окупантівВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 13 червня 2022: Ракам – підказки долі, Скорпіонам – погані передчуття, Стрільцям - пліткиВідео

12:59

"Прийдемо за вами": у день міста Енергодар бійці ТрО передали "привіт" рашистамВідео

12:43

Шабаш імперського вірусу, або Чому цей день Росії має стати останнімПогляд

12:37

Мета Путіна - знищення культури України: Захід посилив НАТО і не стоятиме осторонь - БайденВідео

12:36

Канадський пенсіонер зірвав джекпот в $70 млн і віддасть частину грошей на відновлення УкраїниВідео

12:05

Син Патрушева президент, а дочка Тихонова – голова Єдиної Росії: Жданов назвав новий сценарій ПутінаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти