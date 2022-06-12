"Дорога в один кінець": генерал ЗСУ про спробу окупантів захопити Миколаїв

Окупанти / колаж ЗСУ

Росія планує встановити повний контроль над південною Україною і Донбасом, щоб отримати вихід у Придністров'я.

Як заявив керівник оборони Миколаєва генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко в коментарі Крим.Реалія, повторний наступ російської окупаційної армії на Миколаїв є утопією, квитком в один кінець.

За його словами, такі плани можливі тільки теоретично, а на практиці, щоб захопити Миколаїв, окупантам потрібно зняти по усіх напрямках усі російські війська, створити великий резерв і спробувати прорватися. Марченко додав, що будь-який командир по той бік розуміє, що це утопія.

"Якщо вони тоді "з коліс" не змогли це зробити, то зараз, коли там позиційна оборона, коли там пристріляна кожна ділянка, коли все заміновано, ну - це йти в одну сторону", - каже керівник оборони Миколаєва.

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Війна в Херсонській області

Збройні Сили України проводять контрнаступальні дії в Херсонській області. Українські військові на початку червня досягли успіху на північному напрямку і звільнили від російських окупаційних підрозділів понад 20 населених пунктів. Керівник ОВК Херсонщини Геннадій Лагута зазначив, що ЗСУ просуваються на південь області.

Пізніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що війська Росії намагалися відновити втрачені позиції в напрямку Сухого Ставка та Лозового. Противник зазнав серйозних втрат і змушений був відійти.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 5 червня заявили, що сили оборони України поступово відтісняють російських окупантів у Херсонській області і працюють над звільненням півдня регіону.

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