Бої за кожну вулицю: в британській розвідці оцінили ситуацію в Авдіївці

В британській розвідці зазначили, що російське командування, ймовірно, перекинуло на Авдіївський напрямок додаткові підрозділи для посилення тиску на ЗСУ.

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В британській розвідці спрогнозували хід боїв за Авдіївку / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Телеграм-канал Ганна Маляр

Авдіївка продовжує бути центром уваги для російських сил, тому окупанти планують продовжити свої наступальні дії в цьому районі. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

"За останні чотири тижні близько 600 керованих боєприпасів були запущені по українських позиціях в Авдіївці із застосуванням тактичної авіації. Російські вильоти збільшили число ударів керованими боєприпасами з 30 до 50 5 лютого 2024 року – на 66% за останні два тижні", - йдеться у повідомленні розвідки.

Повідомляється, що російські окупаційні війська продовжують наступальні операції на південно-східних околицях міста, де тривають важкі бої за кожну вулицю.

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Розвідка повідомляє, що за останні два тижні російські сили із високою ймовірністю перекинули додаткові військові резерви на Авдіївський напрямок, що призводить до збільшення тиску на українські позиції навколо міста.

У той же час Україна продовжує контратаки з метою захисту основного маршруту постачання.

Також вказується, що російська авіація змушена працювати на відстані від лінії фронту через українську протиповітряну оборону, що впливає на точність їхніх боєприпасів.

"Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цій зоні протягом наступних тижнів з широким використанням потужностей тактичної авіації для підтримки своїх зусиль", – йдеться в огляді.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація в Авдіївці Донецької області вважається "важкою, страшною", за словами колишнього співробітника СБУ та експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака, бійцям ЗСУ, ймовірно, доведеться залишити Авдіївку "швидше за все, до кінця місяця".

Ситуація в Авдіївці вважається критичною, і доля міста буде вирішуватися цими днями, вважає військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив уранці 5 лютого, що окупанти знаходяться за 1,2 км від в'їзду в Авдіївку. За його словами, протягом останніх чотирьох тижнів на місто було скинуто понад 600 авіабомб, що спричинило масштабні руйнування.

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