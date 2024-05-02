'Жоден підрозділ не тікав': 115-та ОМБр прокоментувала захоплення Очеретиного

Оборону військові передали іншій бригаді, яка продовжила утримувати позиції у Очеретиному.

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115-а бригада передала оборону іншій бригаді / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 36 окрема бригада морської піхоти імені контр адмірала Михайла Білинського

115-а окрема механізована бригада ЗСУ спростувала звинувачення у краху оборони в районі Очеретиного Донецької області. Жоден штатний підрозділ не залишав позицій, а бійці стійко тримали оборону, відбиваючи ворожі атаки. Про це бригада заявила у Facebook.

"Нещодавно Роман Погорілий засновник інтернет ресурсу DeepState повідомив у телеграм каналі, що 115-а ОМБр є відповідальною за крах оборони в районі населеного пункту Очеретине. Звинувачення з боку Романа Погорілого є неправдивими. Звинувачення хто винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування", - наголосили у бригаді.

За словами бригади, російські окупанти здійснювали щоденно від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скиди з дронів, в тому числі хімічної речовини. Попри це, бійці 115-ї ОМБр героїчно утримували оборону, знищуючи багато живої сили ворога.

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"Внаслідок цього н-кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом. Тим не менше, всі бійці 115-ї бригади ЗСУ, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував наші сили в 10-15 разів, захищаючи кожен метр української землі, тим самим вони надали можливість, утримуючи ворога, закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях, на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115-у ОМБр для подальшого захисту населеного пункту Очеретине", - зазначили у повідомленні.

Під час боїв 115-та ОМБр знищила велику кількість особового складу росіян. Проте ворог постійно вводив нові сили для штурму та змінив тактику штурмових дій.

"Якщо раніше він застосовував штурмові групи до 5 військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках. В ході наступу на Очеретинському напрямку противник провів ротацію трьох бригад, що вказує на кількість кинутого на прорив особового складу і який був знищений 115-ю бригадою ЗСУ в ході оборонних боїв. Під час наступу противник постійно вводив свіжі сили, які знищувалися переважно невеликою кількістю українських бійців.", - пояснили у бригаді.

У бригаді підкреслили, що жоден штатний підрозділ бригади не залишав позицій та не тікав. Оборону військові передали іншій бригаді, яка продовжила утримувати позиції.

"Ще раз хочемо звернути увагу на те, що 115-а бригада передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретине та Керамік іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ", - підкреслили у пресслужбі 115-ї бригади.

Як зазнасили у повідомленні, наразі працює комісія і ведеться службове розслідування. Після його завершення щодо подій в Очеретиному нададуть детальний коментар.

Де знаходиться Очеретине? Очеретине - селище в Ясинуватському районі Донецької області України, на північний захід від Донецька, пише Вікіпедія.

Ситуація в Очеретиному - останні новини

Нагадаємо, 16 квітня моніторинговий канал DeepState повідомив про просування російських окупантів у Очеретине Донецької області.

Також представник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин зазначив, що російські війська намагаються закріпитися в південній частині Очеретиного, використовуючи весь арсенал доступної зброї, зокрема хімічні речовини. Проте Сили оборони України продовжують контролювати більшу частину населеного пункту.

За інформацією Forbes, на цей напрямок кинули бійців 100-ї окремої механізованої бригади, яка є "однією з найновіших і найменш оснащених бригад" у ЗСУ. На східних околицях Очеретиного раніше стояла 47-а бригада, яка виконала відійшла з населеного пункту, щоб передислокуватися в тил для відпочинку. На її місце мала прийти 115-та мотострілецька бригада. За словами колишнього командира 4 роти 47-ї бригади, "окремі підрозділи просто облажалися".

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