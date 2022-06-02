Не можна встати і піти: експерт пояснив, чому ЗСУ поки потрібно тримати оборону Сєвєродонецька

Експерт пояснив, чому ЗСУ поки потрібно тримати оборону Сєвєродонецька / колаж v-variant.com.ua / УНІАН

Станом на 1 червня російські окупанти контролюють близько 70% Сєвєродонецька, що на Луганщині. Військовий експерт Олег Жданов в телемарафоні висловив думку, чи варто утримувати оборону Сєвєродонецька.

Частина українських військ, каже експерт, відійшла на більш вигідні, заздалегідь підготовлені позиції, ще частина – продовжує бої всередині міста.

"Просто так встати і піти не можна. Шляхом маневреної оборони, вимотуючи противника, поступово залишаємо місто. Або закріплюємося там, де ми можемо закріпитися. При цьому розуміючи, що за спиною є черговий рубіж, за який ми відійдемо, і противник почне все спочатку. Я маю на увазі Лисичанськ. Тим більше що цей рубіж географічно для російських військ буде не подолати", - сказав Жданов.

За словами фахівця, в оборонних боях, особливо в умовах міської забудови, ЗСУ отримають хорошу можливість вимотувати противника.

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Битва за Сєвєродонецьк

Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк заявив про те, що російські окупанти на даному етапі захопили 60% площі Сєвєродонецька, українські війська - 20% міста. Інша частина міської забудови стала "нічийною територією".

"Ці 20% люто захищають наші Збройні сили. Наші війська утримують оборонні рубежі. Робляться спроби вибити російські війська", - сказав Стрюк.

До того фахівці Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що захоплення Сєвєродонецька дозволить Росії заявити про окупацію всієї Луганської області. Однак, варто відзначити, що взяття міста не принесе РФ істотної військової або економічної вигоди, вони лише кожен день втрачають там свій особовий склад і техніку.

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