Ворог отримав по зубах під Миколаєвом: ВСУ розгромили десант РФ

Десантники ЗСУ / прес-служба командування ДШВ ЗС України

Збройні Сили України знешкодили російський десант, який намагався висадитися в районі Миколаєва.

"На Приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, який намагався висадитися в районі міста Миколаєва", - розповіли у Генштабі ЗСУ.

Згідно оперативної інформації станом на 18.00 у Волинській області підрозділи ЗСУ створили надійну систему оборони, ведеться постійне спостереження за характером дій противника, що проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

Триває здача в полон груп російських солдатів і офіцерів, а також їх відмови продовжувати наступ.

Повітряними силами України здійснюється відбиття нападів з повітря. З початку російського вторгнення територією України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об'єктів значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.

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За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь і виробляли бомбардування цивільного населення.

Здійснюється оборона Києва.

Як повідомляється, російські окупаційні війська в порушення норм міжнародного гуманітарного права вдаються до мародерства і вбивств місцевого населення, в тому числі і дітей. "Моральний дух окупаційного війська дуже низький", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів місто Макарів Київської області і закріпилися в ньому.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його даними, операцію зі звільнення Макарова від росіян провели бійці 14-ї окремої механізованої бригади і 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.