Горять як сірники: партизани палять і знищують бронетехніку ворога

/ Скріншот

Опубліковано нові кадри з підбитою військовою технікою російських окупантів в Україні.

Зазначимо, що нерідко ворожу техніку знищують бійці територіальної оборони в різних областях України.

Зокрема, бійці миколаївської ТрО знищили російську бронетехніку з літерами "Z".

Відповідне відео вже опубліковано в Мережі.

Реклама

Крім того, бійці полтавської ТрО підбивають з гранатомета російську військову техніку.

Побратими українських воїнів злили в Мережу відповідні кадри.

Раніше повідомлялося, що елітний спецназ української армії сили спеціальних операцій захопили "кадирівську" техніку.

читайте такожЗнищили колону окупантів: у ГУР показали відео із зачисткою Гостомеля

"Військовий спецназ (ССО) зробили ранкові селфі на тлі захопленої "кадирівської" техніки. Бородачі-чучмеки, як уже не раз доводилося, самі звичайні труси. А тепер ще й бояться вночі відійти в туалет і пісяють прямо в дорогі штанці", – йдеться в повідомленні.