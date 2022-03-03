Горять як сірники: партизани палять і знищують бронетехніку ворога

Бійці полтавської ТрО підбили з гранатомета російську військову техніку.
Опубліковано нові кадри з підбитою військовою технікою російських окупантів в Україні.
Зазначимо, що нерідко ворожу техніку знищують бійці територіальної оборони в різних областях України.
Зокрема, бійці миколаївської ТрО знищили російську бронетехніку з літерами "Z".
Відповідне відео вже опубліковано в Мережі.
Крім того, бійці полтавської ТрО підбивають з гранатомета російську військову техніку.
Побратими українських воїнів злили в Мережу відповідні кадри.
Раніше повідомлялося, що елітний спецназ української армії сили спеціальних операцій захопили "кадирівську" техніку.
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"Військовий спецназ (ССО) зробили ранкові селфі на тлі захопленої "кадирівської" техніки. Бородачі-чучмеки, як уже не раз доводилося, самі звичайні труси. А тепер ще й бояться вночі відійти в туалет і пісяють прямо в дорогі штанці", – йдеться в повідомленні.