Морги та лікарні забиті: окупантів РФ, що навоювалися, звозять у Мозир

/ Радіо Свобода

У міській лікарні білоруського Мозиря, в 40 кілометрах від кордону з Україною, приймають величезну кількість поранених російських окупантів.

Морг переповнений, там вже не вистачає місця. Через це росіянам доводиться приганяти спеціальні поїзди, щоб вивозити тіла своїх солдатів, повідомляє Радіо Свобода.

Місцеві жителі стверджують, що через брак місць в міських моргах, тіла російських окупантів відразу вантажать в російські поїзди, які доставляють їх на територію РФ.

"Зараз лікарня знаходиться під охороною міліції та КДБ для запобігання витоку інформації. Лікарі нічого не говорять-взяли підписку про нерозголошення, погрожують не продовжувати контракт. Хірургів не вистачає. Раніше трупи перевозили на машинах швидкої допомоги і вантажили в російські потяги. Після того, як хтось зняв про це відео і воно потрапило в інтернет, вантажили тіла вночі, щоб не привертати увагу", - розповіло джерело.

Додамо, що в Мережі опублікували відео з вивантаженням на мозирському вокзалі поранених і вбитих російських військових.

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Раніше повідомлялося, що в захопленому РФ Криму морги лікарень Красноперекопська і Армянська переповнені трупами загиблих в Україні російських військових.

Хірургів вже не відпускають додому — занадто багато поранених.