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Рада дозволила видавати вогнепальну зброю цивільним

3 березня 2022, 21:42

Закон набирає чинності з дня його опублікування. Час дії - на період воєнного стану і ще 10 днів після його скасування.

Рада дозволила видавати вогнепальну зброю цивільним
Рада дозволила видавати вогнепальну зброю цивільним / Фото pixabay.com

3 березня 2022 року Верховна Рада в закритому режимі прийняла закон, що дозволяє видати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї цивільним особам. Документ звільняє українців від відповідальності за застосування "вогнепалу" проти російських окупантів.

Як повідомляє Главред із посиланням на сайт Ради, закон № 7120 "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" набирає чинності з дня його опублікування. Час дії - на період воєнного стану і ще 10 днів після його скасування.

Видається зброя відповідно до порядку та вимог, які встановлені Міністерством внутрішніх справ – але при цьому наказ про затвердження Порядку видачі зброї не потребує реєстрації в Мін'юсті.

По закінченню воєнного стану в Україні зброю потрібно буде здати - не пізніше, ніж на 10-й день скасування. Інакше на порушників чекає кримінальна відповідальність.

Під дію закону не підпадають військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів та особи, що підлягають мобілізації.

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Що відбувається в Україні сьогодні:

Окупанти почали масове бомбардування Сумської області. Жителів Охтирки потрібно негайно евакуювати, адже місто залишилося без тепла.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційному вечірньому брифінгу розповів, яка ситуація в Україні 3 березня 2022 року. Він також повідомив, які кроки (в тому числі і фінансові) робить Україна й українська влада для стабілізації становища в країні. Главред представив тези його виступу.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив підсумки другого раунду переговорів Росії та України.

Автор: Діана Бель
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війна в Україні Верховна Рада вогнепальна зброя новини України
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