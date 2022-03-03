Рада дозволила видавати вогнепальну зброю цивільним / Фото pixabay.com

3 березня 2022 року Верховна Рада в закритому режимі прийняла закон, що дозволяє видати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї цивільним особам. Документ звільняє українців від відповідальності за застосування "вогнепалу" проти російських окупантів.

Як повідомляє Главред із посиланням на сайт Ради, закон № 7120 "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" набирає чинності з дня його опублікування. Час дії - на період воєнного стану і ще 10 днів після його скасування.

Видається зброя відповідно до порядку та вимог, які встановлені Міністерством внутрішніх справ – але при цьому наказ про затвердження Порядку видачі зброї не потребує реєстрації в Мін'юсті.

По закінченню воєнного стану в Україні зброю потрібно буде здати - не пізніше, ніж на 10-й день скасування. Інакше на порушників чекає кримінальна відповідальність.

Під дію закону не підпадають військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів та особи, що підлягають мобілізації.

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