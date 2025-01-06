Окупанти влучили дроном по автобусу в Херсоні: є загиблий і поранені

Росіяни вдарили з безпілотника по громадському транспорту в Корабельному районі.

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Окупанти поцілили дроном по автобусу в Херсоні / колаж: Главред, фото: скрін TK Херсонської МВА

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Скільки людей постраждало під час атаки

У якому районі сталася атака

У понеділок, 6 січня, близько 17.00 російські військові атакували з БПЛА маршрутне таксі в Шум'янському мікрорайоні Херсона, попередньо, одна особа загинула, ще дев'ять - поранені. Про це в Telegram поінформував голова ОВА Олександр Прокудін.

Він опублікував знімки з місця атаки. На них видно кров у салоні автобуса, розбите скло.

відео дня

Росіяни вдарили з безпілотника по громадському транспорту в Корабельному районі, зазначив у Facebook начальник МВА Роман Мрочко.

"Потрапили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на третьому маршруті", - написав він.

Удар по маршрутці в Херсоні / скрін

Дивіться відео удару по маршрутці в Херсоні

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін заявив, що відстань від лінії фронту до центральної частини Куп'янська зменшилася до 2 кілометрів.

Начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко заявив, що армія країни-агресора Росії намагається перетнути річку Вовча, щоб просунутися до Куп'янська в Харківській області.

Крім того, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські війська зайшли в міську забудову Курахового. Сили оборони знищують штурмові групи противника.

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