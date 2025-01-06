Окупанти влучили дроном по автобусу в Херсоні: є загиблий і поранені

Ви дізнаєтеся:
- Скільки людей постраждало під час атаки
- У якому районі сталася атака
У понеділок, 6 січня, близько 17.00 російські військові атакували з БПЛА маршрутне таксі в Шум'янському мікрорайоні Херсона, попередньо, одна особа загинула, ще дев'ять - поранені. Про це в Telegram поінформував голова ОВА Олександр Прокудін.
Він опублікував знімки з місця атаки. На них видно кров у салоні автобуса, розбите скло.
Росіяни вдарили з безпілотника по громадському транспорту в Корабельному районі, зазначив у Facebook начальник МВА Роман Мрочко.
"Потрапили в автобус, який здійснював перевезення пасажирів на третьому маршруті", - написав він.
Дивіться відео удару по маршрутці в Херсоні
Ситуація на фронті - останні новини України
Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін заявив, що відстань від лінії фронту до центральної частини Куп'янська зменшилася до 2 кілометрів.
Начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко заявив, що армія країни-агресора Росії намагається перетнути річку Вовча, щоб просунутися до Куп'янська в Харківській області.
Крім того, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські війська зайшли в міську забудову Курахового. Сили оборони знищують штурмові групи противника.
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