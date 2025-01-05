Тисячі росіян знищені: генерал про катастрофічні втрати РФ на фронті

Суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ, повідомив Олександр Павлюк.

https://glavred.net/ukraine/tysyachi-rossiyan-unichtozheny-general-o-katastroficheskih-poteryah-rf-na-fronte-10627808.html Посилання скопійоване

Названо втрати армії РФ / Колаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНІАН

Головне:

За тиждень ліквідовано близько 10 560 російських загарбників

Знищено 1273 одиниці озброєння та військової техніки ворога

За останній тиждень українські захисники знищили близько 10 560 російських загарбників і 1273 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

Такі дані у своєму Telegram-каналі оприлюднив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк.

відео дня

"За тиждень з 29 грудня 2024 року по 05 січня 2025 року втрати противника склали близько 10 560 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ:

30 танків;

138 бойових броньованих машин;

153 артилерійські системи;

1 РСЗВ;

530 одиниць автотехніки;

7 одиниць спецтехніки.

/ t.me/Pavliuk_KSV

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни отримали "по зубах" на сході і втратили масу техніки. Таврійські десантники відкрили "портал у пекло" для окупантів, розповів Орест Дрималовський.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ відповіли на фейк окупантів. Лінія зіткнення стабілізована, ворог не має просування, розповіла Анастасія Бобовнікова.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни хочуть створити ударний кулак на Покровському напрямку. За поточну добу зафіксовано 28 ворожих штурмів на цій ділянці фронту.

Читайте також:

Хто такий Олександр Павлюк? Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія. Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України". На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли. Був призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва у 2022 р.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред