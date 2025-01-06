Провал планів на Херсонщині: ворогу не вдається виконати ціль, що поставив Путін

Побудувати переправу через річку - дуже складне завдання для ворога.

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Окупанти роблять вигляд, що готові форсувати Дніпро / Коллаж: Главред, фото: В. Зеленский, Минобороны РФ

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Російські агресори навчаються форсувати Дніпро

Командування РФ перебільшує можливості окупантів

Окупанти з Росії продовжують свої навчання для того, щоб виконати забаганку Кремля і з часом наступати через Дніпро.

Однак, джерела 24 Каналу заспокоюють, що поки що у ворога не вистачає необхідної кількості особового складу, щоб операція була успішною.

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Як повідомили інсайдери, російські десантники стверджують, що дуже сумнівно, що форсування Дніпра відбудеться найближчим часом.

Все, що робить керівництво російської армії - це лише блеф. Кремль розповідає, що такі операції їм під силу і агресори до них абсолютно готові, але насправді засобів для цього немає.

"Відомо, що в окупаційних військ на Херсонщині не вистачає технічних засобів для цього – немає човнів. Ба більше, особового складу теж, ймовірно, буде не достатньо. Побудова переправи через річку теж видається малоймовірною. Це надто складна операція. У росіян немає достатніх засобів для побудови та оборони переправи", - розповіли інсайдери каналу.

Наступ РФ на Херсон - що відомо

Як повідомляв Главред, 20 грудня президент України Володимир підтвердив, що війська РФ активізувалися на Херсонському напрямку. На щастя, українським військам вдалося відбити ворожі атаки.

Водночас російський політтехнолог Станіслав Бєлковський припустив, що Путін міг віддати жорстокий наказ для торгів. Йдеться про те, що агресори можуть захотіти взяти Херсон до 20 січня.

Своєю чергою військовий оглядач Денис Попович прокоментував повторний наступ РФ на Херсон. На думку експерта, у тих умовах, в яких зараз є агресори, знову захопити Херсон їм буде неможливо.

Більше новин про форсування Дніпра Росією:

Звільнення Херсона від російської окупації З 3 березня до 11 листопада 2022 року Херсон був окупований Росією. 9 листопада 2022 року в Херсоні було підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів. Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включно з містом Херсоном, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону". 11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічали ЗСУ.

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