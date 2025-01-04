Лінія фронту навряд чи зміниться: Блінкен сказав, як забезпечити мир в Україні

Путін найімовірніше використає припинення вогню, щоб відпочити, переозброїтися та знову атакувати у майбутньому, вважає Ентоні Блінкен.

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Блінкен пояснив, як Україні забезпечити тривале припинення вогню / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези Блінкена:

В найближчому майбутньому лінія фронту в Україні навряд чи зазнає змін

Рішення про завершення війни мають ухвалювати українці

Щоб припинення вогню було тривалим, Україні потрібно мати здатність стримувати агресію РФ

Лінія фронту в Україні навряд чи сильно зміниться в найближчому майбутньому. Питання завершення війни має вирішувати лише Україна. Про це держсеркетар США Ентоні Блінкен розповів в інтерв’ю виданню The New York Times.

"Ці рішення мають ухвалювати українці. Вони повинні вирішити, де їхнє майбутнє і як вони хочуть туди потрапити. Я не думаю, що від того, де на даний момент на карті намальована лінія, щось сильно зміниться... лінія, як практичне питання в осяжному майбутньому, навряд чи сильно зрушиться", - припустив він. відео дня

Блінкен підкреслив, що претензії України на втрачені території залишатимуться "завжди". За його словами, питання полягає в тому, чи зможе Україна з допомогою міжнародної підтримки повернути ці території.

Держсекретар також зазначив, що амбіції президента Росії Володимира Путіна полягають у захопленні України. Блінкен вважає малоймовірним варіант, що російський диктатор відмовиться від своїх планів.

"Якщо буде перемир'я, то, на думку Путіна, це перемир'я, найімовірніше, дасть йому час відпочити, переозброїтися, щоб знову атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому, щоб переконатися, що будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуто, справді буде тривалим, необхідно переконатися, що Україна має здатність стримувати подальшу агресію", - заявив він.

Блінкен підкреслив, що після припинення вогню Росія має усвідомлювати: будь-який новий напад матиме серйозні наслідки. Він наголосив, що стримування РФ можна реалізувати через НАТО або через інші гарантії від союзників.

Завершення війни в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, депутат Бундестагу Міхаель Рот вважає, що до реального припинення вогню в Україні ще далеко. За його словами, лідер РФ Володимир Путін не демонструє готовності до серйозних переговорів.

Також видання Newsweek пише, що у 2025 році активна фаза бойових дій може завершитися завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа.

Крім цього, військовий експерт Роман Світан прогнозує, що війна може тривати ще приблизно три роки. Він вважає, що Україна може відновити контроль над своїми кордонами 1991 року до 2027 року.

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Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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