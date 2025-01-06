Захоплення Курахового: ЗСУ повідомили про бої в міській забудові - деталі

Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника.

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Ситуація біля Курахового / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap.live

Коротко:

Війська РФ зайшли у міську забудову Курахового

На цьому напрямку ворог вдається до штурмів

Російські війська зайшли у міську забудову Курахового. Сили оборони знищують штурмові групи противника. Про це йдеться в офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що на Курахівському напрямку противник вдається до штурмів.

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"На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в міській забудові Курахового, в напрямку Петропавлівки та Дачного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки", - наголосили там.

Варто підкреслити, що о 6-й ранку міноборони РФ написало про нібито захоплення міста.

"Підрозділи Південного угруповання військ повністю "звільнили" місто Курахове – найбільший населений пункт у південно-західній частині Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що за останній тиждень українські захисники знищили близько 10 560 російських загарбників і 1273 одиниці озброєння та військової техніки ворога.

Голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що відстань від лінії фронту до центральної частини Куп'янська зменшилася до 2 кілометрів.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що перед Новим Роком воїни ЗСУ відбили один із дуже жорстоких російських штурмів. За його словами, наразі найважча ситуація на фронті - на Покровському та Курахівському напрямках.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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