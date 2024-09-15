Десятки одиниць техніки: ЗСУ розгромили ворожу колону на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, однак ЗСУ знищують бойовий потенціал ворога.

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Ворожу колону вчасно виявили та знищили / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Армія країни-агресора Росії не припиняє намірів просунутися до міста Покровськ, що на Донеччині. Через це на постійній основі здійснює спроби штурмів, навіть цілими колонами техніки.

Однак ЗСУ успішно запобігають просуванню ворога. Так Окрема президентська бригада повідомила у Telegram про успішне знищення ворожої колони на Покровському напрямку.

14 вересня 1-й Окремий батальйон спеціального призначення Окремої президентської бригади, 46-а Окрема аеромобільна бригада та 59-а Окрема мотопіхлива бригада ЗСУ розгромили колону бронетехніки армії РФ, яка була призначена для прориву.

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FPV-дрони та удари артилерії вчасно зупинили колону окупантів із танків, БТР та БМП. Бронетехніка була "прибита" артилерією до місця, де вибухали попередні танки за секунди. Після цього до знищення долучилися ударні безпілотники українських сил.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео знищення ворожої колони на Покровському напрямку:

Що таке Окрема президентська бригада? Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького — спеціальна військова частина у складі Сухопутних військ Збройні сили України, підпорядкована командуванню Сухопутних військ. Виконує завдання, аналогічні до функцій лейбгвардій інших країн. Бригада носить почесну назву на честь 1-го українського козацького полку імені гетьмана Богдана Хмельницького полку часів Перших визвольних змагань, пише Вікіпедія.

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Напередодні стало відомо, що ситуація на всій цій ділянці фронту залишається складною. Однак найзапекліші бої відбуваються від Новогродівки до села Лисівка. Бої також тривають у Селидовому і на підступах до Мирнограда, у районі Гродівки. У противника велика кількість особового складу і боєприпасів, але українські військові знищують багато техніки.

Те, що на Курахівському напрямку ЗСУ завдають чималої шкоди противнику, вивівши з ладу вже близько 50% російської бойової техніки раніше заявляв і керівник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Нагадаємо, російські війська кілька разів обстріляли і сам Покровськ у Донецькій області. Ворог зруйнував другий міст за останні два дні - міст "Східний".

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