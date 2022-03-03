Окупанти відкрили вогонь по мирних людях на блокпості та увійшли в Енергодар

Окупанти відкрили вогонь по мирних людях на блокпості і увійшли в Енергодар / скріншот з відео

Російський окупаційні війська почали прориватися в Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. До цього на блокпості в місто зібралися мирні жителі, які не пропускали агресора.

Мер міста передавати, що ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост і застосовує зброю проти мирного населення.

Він закликав людей не виходити з будинків.

Нагадаємо, раніше в Харківській області російські окупанти розбомбили село Яковлівка Мереф'янської громади. Ворожа авіація скинула бомби на населений пункт увечері, 2 березня.

Також повідомлялося, що російські військові сили окупували місто Тростянець Сумської області. Загарбники почали проводити рейди по домівках і хапати місцевих жителів, витягуючи їх на вулиці.

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