Окупанти відкрили вогонь по мирних людях на блокпості та увійшли в Енергодар

Мер міста закликав жителів не виходити на вулицю.
Російський окупаційні війська почали прориватися в Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. До цього на блокпості в місто зібралися мирні жителі, які не пропускали агресора.
Мер міста передавати, що ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост і застосовує зброю проти мирного населення.
Він закликав людей не виходити з будинків.
Нагадаємо, раніше в Харківській області російські окупанти розбомбили село Яковлівка Мереф'янської громади. Ворожа авіація скинула бомби на населений пункт увечері, 2 березня.
Також повідомлялося, що російські військові сили окупували місто Тростянець Сумської області. Загарбники почали проводити рейди по домівках і хапати місцевих жителів, витягуючи їх на вулиці.
Читайте також:
- Верховна Рада вимагає від ООН ввести миротворців в Україну
- Переговори делегацій України і РФ почалися: обговорять 3 питання
- Безпольотна зона над Україною: Рада звернулася до міжнародної спільноти
Автор: Сергій Коломієць