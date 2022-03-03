"Ворог боїться звичайних українських селян": окупанти повністю розбомбили село на Харківщині

Зараз на місці працюють рятувальники.
У Харківській області російські окупанти розбомбили село Яковлівка Мереф'янської громади.
Ворожа авіація скинула бомби на населений пункт увечері, 2 березня, повідомили в МВС України.
"Ворог так боїться звичайних українських селян, що почав цинічно знищувати цілі села. Бомбами зруйновані, щонайменше, 30 приватних будинків, а також знищені приватні автомобілі, господарські будівлі. Поранення отримали 7 осіб, врятовано з-під завалів 10 осіб. На жаль, 3 наших співвітчизників загинули. В цей час пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють 20 осіб особового складу ДСНС та 3 одиниці рятувальної техніки.
Нагадаємо, в ході сьогоднішнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський закликав жителів Росії вчити слова "репарація" та "контрибуція".
Глава держави заявив, що Україна не пробачить своїх втрат - ні людей, ні інфраструктури, і Росія обов'язково все поверне нашій країні і кожному українцю окремо.
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