У Куп'янську після розмови з російськими окупантами зник депутат

Микола Маслій зник після розмови з окупантами / newsroom.kh.ua

Місто Куп'янську Харківській області 27 лютого захопили окупанти. У цьому їм допоміг мер Геннадій Мацегора, якому прокуратура вже повідомила підозру про держзраду.

1 березня люди вийшли на мітинг з українськими прапорами і намагалися заблокувати проїзд рашистам. Мирні жителі виступили проти окупації міста Росією. І відразу після цього депутат міської ради Микола Маслій зник. Цю інформацію підтвердили його колеги, пише Newsroom.

За словами місцевих жителів, Маслій зник після розмови з окупантами. Російські військові спочатку відкликали його в бік "поговорити". Потім почали стріляти і випустили димові заряди.

Після цього Маслія ніхто не бачив вже більше 8 годин. Встановити його місце перебування поки неможливо.

Нагадаємо, у Куп'янську люди з синьо-жовтими прапорами і бойовим духом співали гімн України, вигукували українські гасла і пояснювали окупантам, ким насправді є Путін. Також вони блокували проїзд рашистам і кидалися під колеса ворожих автомобілів.

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