Окупанти залишилися відразу без 4 вертольотів: ЗСУ за 18 хвилин покошмарили війська Путіна

Російський вертоліт до-52 / Вікіпедія, УНІАН

Повітряні сили ВСУ з самого ранку, 12 жовтня, змогли залишити окупантів відразу без 4 вертольотів.

Як йдеться в повідомленні Повітряних сил, українські захисники збили ворожі вертольоти протягом 18 хвилин.

"З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищені, щонайменше, чотири ударних вертольоти противника (ймовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку. За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від окупантів території, решта - за лінією фронту", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ЗСУ вели бойову роботу ще по двох вертольотах.

"Є велика ймовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться", - повідомили в ПС ЗСУ.

Війна Росії проти України

ЗСУ ведуть наступальну операцію на двох напрямках – Донбасі і в Херсонській області. Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині звільняються населені пункти. Зокрема, деокуповано 6 пунктів.

Протягом декількох днів армія України в Херсонській області звільнила ряд населених пунктів, які утримувалися військами Росії. 2 жовтня президент Зеленський підтвердив повернення під контроль Києва.

В оперативному командуванні Південь заявила про повернення Давидова Броду, Хрещенівки, Любимівки, Золотої балки, Біляївки, Українки, Малої Олександрівки та Великої Олександрівки.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ будуть успішно просуватися в Херсонській області, однак зіткнуться з перешкодами біля самого Херсона. Там війська РФ вибудували кілька ліній оборони. Окупанти мають намір дати бій українській армії.

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