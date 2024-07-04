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На Чернігівщині було влучання "Шахеда", тисячі споживачів без світла: що відомо

Альона Вороніна
4 липня 2024, 09:51
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Через влучання дрона майже 6 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.
На Чернігівщині було влучання 'Шахеда', тисячі споживачів без світла: що відомо
На Чернігівщині було влучання "Шахеда"/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У Чернігівській області ворожий дрон-камікадзе "Шахед" влучив в об’єкт інфраструктури.

Внаслідок влучання майже 6 тисяч споживачів лишилися без електроенергії. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram.

Він зазначив, що повітряна тривога в області цієї ночі тривала понад 5 годин.

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"На жаль, ворожий шахед влучив в один з об’єктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживача. Енергетики працюють над відновленням", – зазначив голова ОВА.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари окупантів по Україні ракетами і дронами – останні новини

Нагадаємо, 3 липня під час атаки РФ були вибухи у Дніпрі. Внаслідок удару по Дніпру було троє загиблих і 18 поранених.

Також 3 липня РФ атакувала Кривий Ріг балістикою. Росіяни двічі атакували Кривий Ріг з застосуванням балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму, в Раді оборони міста підтвердили вибухи.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня Київ атакували дрони – усі "Шахеди" були збиті на підступах до столиці. До Києва безпілотники наближалися хвилями і з різних напрямків.

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