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Окупанти заблокували в'їзд і виїзд з Херсонської області

28 травня 2022, 11:04

У підконтрольні Україні регіони тепер шлях закритий.

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Окупанти заблокували в'їзд і виїзд з Херсонської області / скріншот

Окупована російськими військами Херсонська область закрила кордони з підконтрольними Україні територіями. В'їзд і виїзд з області заблокований.

Заступник голови окупаційної адміністрації області Кирило Стремоусов повідомив російським ЗМІ, що до такого кроку окупанти вдалися "з метою безпеки".

"Херсонська область з метою безпеки закрила кордони з регіонами, підконтрольними Україні, повідомив Риа Новости заступник глави Адміністрації області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Севастополі на ринках продають овочі та ягоди з Херсона. Окупанти також привозять в місто продукти українських торгових марок.

читайте такожАрмія РФ побоюється контратаки ЗСУ на Херсон і готується наступати на південь-Інститут вивчення війниТакож повідомлялося, що генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної військової російської агресії, розповів, що при звільненні Херсона від окупантів можуть виникнути складності.

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