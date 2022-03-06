Окупанти не забирають тіла загиблих: Укрзалізниця відкликала 20 вагонів для транспортування

Простояли на станціях 3 дні.
Російські окупанти не скористалися вагонами для транспортування загиблих солдатів. Вони не хочуть повертати їх додому.
Про це повідомляє голова Укрзалізниці Олександр Камишин, передає УНІАН.
Відзначається, що всього УЗ направила 20 вагонів-рефрижераторів на станції Одеса-Застава, Запоріжжя, Мерефа, Фастів і Подільськ.
Вагони простояли на зазначених станціях три доби, але тіла російських солдатів в них так і не почали вантажити. Напевно, нерозумно було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів від армії, яка бомбить мирних жителів", - наголошується в повідомленні.
Камишин підкреслив, що Укрзалізниця готова надати вагони знову, коли Росія буде готова забрати трупи загиблих солдатів і повернути їх сім'ям.
Раніше писав Главред, що російські війська відкрили вогонь під час другої спроби евакуювати населення з Маріуполя.
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