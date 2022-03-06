Важлива інформація для ЗМІ та всіх, хто фотографує або пише про війну від головкому ЗСУ

Боєць української тероборони / фото Reuters

Журналістам, представникам засобів масової інформації, блогерам та іншим громадянам України категорично заборонено як-небудь фіксувати розташування українських військових частин, об'єктів і операцій. Саме таку інформацію озвучив головнокомандувач ЗСУ генерал армії Валерій Залужний в відповідному наказі.

Що категорично заборонено висвітлювати ЗМІ у воєнний час:

найменування частин і підрозділів, а також їх розташування;

кількість військових у частинах та підрозділах;

кількість озброєння і техніки, їх стан і місце зберігання;

умовні позначки об'єктів.

Будь-яку інформацію про:

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операції, які проводяться або плануються;

системи охорони і оборони військових частин;

наявний захист озброєння і техніки (крім видимих або очевидно виражених);

порядок залучення сил (військових) і засобів (озброєння);

збір розвідувальних даних;

переміщення і розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);

військові частини та їх тактику, методи дій;

унікальні операції і спосіб їх виконання;

ефективність радіоелектронної боротьби противника;

відкладені або скасовані операції;

зниклий або збитий літак, корабель і операції з пошуку і порятунку;

плани безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);

інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують ЗСУ;

поширювати пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

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Нагадаємо, раніше в Службі безпеки України надали докази того, як військові зрадники 2014 року пішли воювати проти України.

Відзначається, що під Миколаєвом українськими силовиками була розбита батальйонно-тактична група окупантів. І велика частина її складу - це військові зрадники, які перейшли на бік РФ в Криму.