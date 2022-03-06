Важлива інформація для ЗМІ та всіх, хто фотографує або пише про війну від головкому ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал армії Валерій Залужний опублікував відповідний наказ.
Журналістам, представникам засобів масової інформації, блогерам та іншим громадянам України категорично заборонено як-небудь фіксувати розташування українських військових частин, об'єктів і операцій. Саме таку інформацію озвучив головнокомандувач ЗСУ генерал армії Валерій Залужний в відповідному наказі.
Що категорично заборонено висвітлювати ЗМІ у воєнний час:
- найменування частин і підрозділів, а також їх розташування;
- кількість військових у частинах та підрозділах;
- кількість озброєння і техніки, їх стан і місце зберігання;
- умовні позначки об'єктів.
Будь-яку інформацію про:
- операції, які проводяться або плануються;
- системи охорони і оборони військових частин;
- наявний захист озброєння і техніки (крім видимих або очевидно виражених);
- порядок залучення сил (військових) і засобів (озброєння);
- збір розвідувальних даних;
- переміщення і розгортання військ (найменування, кількість, маршрути);
- військові частини та їх тактику, методи дій;
- унікальні операції і спосіб їх виконання;
- ефективність радіоелектронної боротьби противника;
- відкладені або скасовані операції;
- зниклий або збитий літак, корабель і операції з пошуку і порятунку;
- плани безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія);
- інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують ЗСУ;
- поширювати пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
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Нагадаємо, раніше в Службі безпеки України надали докази того, як військові зрадники 2014 року пішли воювати проти України.
Відзначається, що під Миколаєвом українськими силовиками була розбита батальйонно-тактична група окупантів. І велика частина її складу - це військові зрадники, які перейшли на бік РФ в Криму.