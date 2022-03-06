Ворог намагається просунутися до Миколаєва і Дніпра, ЗСУ його відтісняють – Арестович

Ворог намагається просунутися до Миколаєва і Дніпра - Арестович/ УНИАН

Російські окупанти стягують сили, щоб просунутися північніше Миколаєва, а також від Харкова у напрямку Дніпра.

Українські військові зупиняють ці спроби, розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу.

"Противник намагається просунутися в бік Миколаєва та Вознесенська, намагаючись створити загрозу Південноукраїнській АЕС, але ситуація там контрольована Збройними силами України, вони готують оборону… Ворог концентрує основні свої сили, щоб просунутися північніше Миколаєва, і вчора також була спроба просунутися від Харкова у напрямку міста Дніпро, яка була зупинена повітряно-десантними з’єднаннями ЗСУ", – сказав Арестович.

Також він розповів, що вночі противник наносив ракетні авіаційні удари по містах Київ, Житомир, Коростень, Старокостянтинів, Чернігів, Харків.

Зараз залишається напруженою ситуація навколо Києва. Українські військові наносять ракетні артилерійські удари по військах противника на північному заході від столиці, каже радник голови ОП.

Реклама

"З гуманітарних міркувань наші війська зайняли інші позиції в містах Буча і Гостомель, щоб не підставляти наших місцевих мешканців під невибіркові удари артилерії противника", – зазначив він.

Ситуація в інших регіонах наступна:

Чернігів тримається, збиває літаки противника, відбиває наземні атаки.

Суми – окупанти намагаються просунутися ближче до міста.

Харків сходив в атаку, відбив противника і зараз укріплюється по північних рубежах.

В районі Брянки в зоні ООС наші війська відбили потужну спробу нападу противника, вороги понесли величезні втрати.

Маріуполь тримається, гуманітарною ситуацією там опікується уряд України і міжнародні гуманітарні організації, а ЗСУ та інші військові формування надійно тримають оборону міста.

Херсон – противник дещо відступив від міста, контролює невеличкими підрозділами, мешканці чинять громадський спротив.

Миколаїв тримається. Вчора відбив декілька спроб атакувати, у тому числі й знищив вертолітний десант противника.

Одеса веде протиповітряну і морську оборону, збила щонайменше два літаки противника.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про можливе бомбардування Одеси російськими окупантами. Якщо це станеться – це буде справжнім історичним злочином.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що на визначених напрямках українські воїни переходять у контратаки. Ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає, тим самим поповнюючи наш "парк" техніки. Таким чином противник згине від своєї ж зброї.

Читайте також: