"Похоронки російським матерям як пам'ятка: не лізьте - вб'ємо": Данилов виступив із заявою

Олексій Данилов / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов звернувся до українців і матерів російських окупантів через свою сторінку в Facebook.

"Похоронки російським матерям і тонни обвугленого російського військового заліза - пам'ятка для наступної хвилі кафірів: не лізьте - вб'ємо! І будемо вбивати стільки, щоб одурманене російське суспільство прокинулося, якщо не від почуття провини, то від болю", - написав він.

Крім того, Данилов розповів про найближчі плани російських окупантів

"тратегически важливими залишаються міста: Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса. План ворога - взяти ключові міста в оточення, знекровити українські Збройні Сили, створити ситуацію гуманітарної катастрофи для цивільного населення. Основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на південь, намагаючись позбавити Україну виходу в Чорне і Азовське моря, що, на їхню думку, створить умови економічного придушення українського опору. Ворог не залишає надій оволодіти Києвом і формує ресурси для оточення Дніпра.З боку України відбувається перегрупування, поповнення свіжим резервом і насичення української армії новітнім озброєнням. Вчорашній літако-вертольотопад "тому підтвердження", - написав секретар РНБО.

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Нагадаємо, повідомлялося про те, що станом на на 6 березня втрати авіаційної техніки РФ становлять 88 літаків і вертольотів.

Раніше головред писав, що на Миколаєві ВСУ знищили чотири вертольоти противника.

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