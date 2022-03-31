"Гордість РФ" тепер буде у ЗСУ: українські воїни захопили російську десантну машину БМД-4М

ЗСУ захопили російську десантну машину БМД-4М/ Telegram Олексій Гончаренко

Захисники України захопили російську бойову машину десанту-4М (БМД-4М), яку в Росії називають "своєю гордістю". Тепер в українських військових буде більше ще на один трофей.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що такі повідомлення від ЗСУ – уже як подарунок на день народження.

"Російська новітня БМД-4М. ЗСУ показали нам трофеї зараз. Але це вже як на день народження!", – написав нардеп.

Захоплена українськими бійцями російська десантна машина БМД-4М/ Telegram Олексій Гончаренко

Цю техніку тепер українські воїни можуть використати проти ворогів. Бойову машину десанту-4М можна застосовувати для проведення глибоких рейдів по тилах противника і вогневої підтримки десантно-штурмових груп.

Захоплена українськими бійцями російська десантна машина БМД-4М/ Telegram Олексій Гончаренко

Машина дуже прохідна і маневрена, що дозволяє їздити нею навіть у лісі. А оскільки в БМД-4М збільшена тяга двигуна, то машина може долати 30-градусні підйоми, для цього їй навіть розганятися не потрібно. Також вона вміє плавати.

Така техніка стріляє протитанковими ракетами на відстані 7 кілометрів, також вона має два кулемети.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Харківщині розбили російську колону і захопили розхвалену вогнеметну систему "Солнцепек". На одній з машин з системи "Солнцепек" окупанти намагалися втекти до російського кордону після того, як їх колону знищили українські військові.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі ЗСУ знищили 18 окупантів і "підсмажили" ворожу техніку. Захисники України знищили танк, п’ять бронетранспортерів та один "Град" російських загарбників.

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