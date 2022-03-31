"Гордість РФ" тепер буде у ЗСУ: українські воїни захопили російську десантну машину БМД-4М

Українські бійці тепер мають ще один трофей – військову машину РФ, яку можна використовувати як на бездоріжжі, так і в лісі та воді.
Захисники України захопили російську бойову машину десанту-4М (БМД-4М), яку в Росії називають "своєю гордістю". Тепер в українських військових буде більше ще на один трофей.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що такі повідомлення від ЗСУ – уже як подарунок на день народження.
"Російська новітня БМД-4М. ЗСУ показали нам трофеї зараз. Але це вже як на день народження!", – написав нардеп.
Цю техніку тепер українські воїни можуть використати проти ворогів. Бойову машину десанту-4М можна застосовувати для проведення глибоких рейдів по тилах противника і вогневої підтримки десантно-штурмових груп.
Машина дуже прохідна і маневрена, що дозволяє їздити нею навіть у лісі. А оскільки в БМД-4М збільшена тяга двигуна, то машина може долати 30-градусні підйоми, для цього їй навіть розганятися не потрібно. Також вона вміє плавати.
Така техніка стріляє протитанковими ракетами на відстані 7 кілометрів, також вона має два кулемети.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Харківщині розбили російську колону і захопили розхвалену вогнеметну систему "Солнцепек". На одній з машин з системи "Солнцепек" окупанти намагалися втекти до російського кордону після того, як їх колону знищили українські військові.
Також повідомлялося, що на Запоріжжі ЗСУ знищили 18 окупантів і "підсмажили" ворожу техніку. Захисники України знищили танк, п’ять бронетранспортерів та один "Град" російських загарбників.
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