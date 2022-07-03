Захопили трофей під час штурму: бійці ЗСУ віджали в окупантів новітню БМП

Після перевірки та оснащення трофейна бойова техніка вже доставлена на передову.
У бою з російськими окупантами бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади захопили новітню російську бойову машину піхоти БМП-3.
В ході бойового зіткнення противник кинув практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом, йдеться в повідомленні в Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що після перевірки та оснащення трофейна бойова техніка вже доставлена на передову.
"Після бою БМП-3 була доставлена в ремонтний батальйон на огляд. Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску і пробіг всього 3000 км. у неї навіть жодного разу не розпаковувався ремкомплект. Ніяких серйозних пошкоджень у машини не знайшли", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі Київської області житель одного з селищ Віталій Онопрієнко під час російської окупації зумів викрасти ворожу вантажівку разом з боєкомплектом.
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