Захопили трофей під час штурму: бійці ЗСУ віджали в окупантів новітню БМП

Трофейна БМП / Facebook / GeneralStaff. ua

У бою з російськими окупантами бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади захопили новітню російську бойову машину піхоти БМП-3.

В ході бойового зіткнення противник кинув практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом, йдеться в повідомленні в Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що після перевірки та оснащення трофейна бойова техніка вже доставлена на передову.

"Після бою БМП-3 була доставлена в ремонтний батальйон на огляд. Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску і пробіг всього 3000 км. у неї навіть жодного разу не розпаковувався ремкомплект. Ніяких серйозних пошкоджень у машини не знайшли", - додали в Генштабі.

/ Facebook/GeneralStaff.ua

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі Київської області житель одного з селищ Віталій Онопрієнко під час російської окупації зумів викрасти ворожу вантажівку разом з боєкомплектом.

Читайте ще: