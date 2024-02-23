Окупанти могли захопити ще один населений пункт на Донбасі-ISW

На Мар'їнському напрямку захисникам України вдалося відкинути російських окупантів у селі Перемога.

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ЗС РФ просунулися біля Авдіївки і могли захопити Північне / Колаж:Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Російські окупанти могли просунутися в районі Авдіївки Донецької області і захопити Північне на південному заході. Про це йдеться в звіт Інституту вивчення війни за 22 лютого.

Як свідчать геолокаційні кадри від 22 лютого, окупанти просунулися в поле на захід від Авдіївського коксохімічного заводу на півночі міста.

За інформацією російських воєнкорів, 1-ша окрема мотострілецька бригада ("ДНР") захопила Північне.

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Інші військові РФ нібито окупували близько 40% Первомайського. Аналітики ISW відзначають, що не бачать візуального підтвердження.

Окупанти могли захопити Північне / deepstatemap

За даними експертів, позиційні бої тривали в районі Степового, Бердичіва, Орлівки, Ластівчине, Північного, Первомайського, Невельського.

За даними українського військового аналітика Петра Чорника, росіяни втратили 364 танки і 748 бронетехніки, що становить більше однієї дивізії танків і майже дві дивізії бронетехніки. За його словами, у військових РФ не було втрат у техніці такого масштабу з часів Другої світової війни.

Що кажуть У Генштабі

Станом на ранок 23 лютого, на Авдіївському напрямку українські військові відбили десять атак ЗС РФ в районах населених пунктів Орлівка, Північне, Первомайське, Невельське Донецької області, йдеться в повідомленні Генштаб.

У ранковому зведенні не коментується інформація аналітиків ISW про те, що ЗС РФ нібито захопили Північне і частково окупували Первомайське.

ЗСУ відкинули російських окупантів у перемозі-DeepState

На Мар'їнському напрямку захисникам України вдалося відкинути російських окупантів у селі Перемога. Про це 23 лютого повідомили аналітики DeepState в Telegram.

Крім того, за інформацією експертів, противник просунувся в Іванівському на Бахмутському напрямку, Північному і східніше Орлівки на Авдіївському напрямку.

Про що свідчить звіт Генштабу

В зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6: 00 23 лютого повідомили, що на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та перемоги Донецької області.

Там, за інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти 43 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

Як повідомляв Главред, 22 лютого аналітики DeepState повідомили, що путінська армія окупувала село Перемога на Мар'їнському напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що після захоплення села Перемога росіяни можуть направити свій удар у бік Костянтинівки або Георгіївки Донецької області.

Нагадаємо, речник ОСУВ "Таврія", офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що після захоплення Авдіївки російські окупанти не зупиняються, а перегруповуються і підтягують нові ресурси. На Мар'їнському напрямку окупанти понад 30 разів намагалися прорвати українську оборону з початку доби.

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