Окупанти прорвалися в Перемогу - DeepState

Збройні Сили Російської Федерації окупували населений пункт у Донецькій області.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-prorvalis-v-pobedu-deepstate-10543892.html Посилання скопійоване

Окупанти прорвалися в перемогу / колаж: Главред, фото: росЗМІ, deepstate

Аналітики заявляють, що росіяни просунулися на Мар'їнському напрямку в районі Георгіївки і посилили тиск на Орлівку. Крім іншого, їм вдалося прорватися і окупувати село Перемога. Про це повідомили в аналітичному центрі DeepState.

Невелике селище на північний захід від Донецька було окуповане не пізніше 21 лютого. Згідно із заявами аналітиків, окупанти просунулися біля Георгіївки і чинять тиск на Орлівку.

При цьому, у традиційному ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 22 лютого про захоплення населеного пункту ворогом не повідомлялося.

відео дня

Там написали про продовження стримування противника в районах Георгіївки, Перемоги і Новомихайлівки в Донецькій області. Згідно зі словами Генштабу, російська армія за добу 14 разів намагалася прорвати українську оборону.

Також в Американському інституті вивчення війни додали, що окупація Перемоги, швидше за все, призведе до посилення тиску на Костянтинівку або Георгіївку для подальшого захоплення.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, війська агресора Росії проводять на Харківсько-Луганському напрямку багатосторонню наступальну операцію. Спостерігаються зміни в їх тактиці. Ворог активно атакує на чотирьох напрямках: на північний схід від Куп'янська, на північний захід від Сватового, на північний захід від Сватового і на захід від Кремінної. Про це заявили аналітики Американського Інституту вивчення війни.

Також, російські війська протягом 10 років війни намагаються відсунути українську армію від околиць Донецька, тому брешуть про розташування Авдіївки, щоб цього не визнавати, розповів в ефірі Донбас. Реалії молодший сержант у відставці, журналіст і політик Юрій Гудименко.

До того ж, Росія перекидає вцілілі військові підрозділи і техніку з Авдіївки на інші напрямки. На фронті відбуватимуться дуже складні бої. Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.