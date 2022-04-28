"Труси та панікери": офіцери РФ розстрілюють орків, які відмовляються йти в наступ

Війська РФ відмовляються наступати в Україні / facebook.com/Mikokuk

Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдатів, щоб змусити їх йти в наступ проти Збройних сил України.

Це випливає з перехоплення розмови командира полку загарбників, що воює під Ізюмом в Харківській області, повідомляє СБУ.

"Мої теж стали боятися дуже. Все без сил. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть расстреливаю. І без толку. Тут все повністю деморалізовані. У ротах залишилося по 10-15 осіб в кращому випадку. На доукомплектування було відправлено молодих, близько 60 осіб... з них половина боягузів, панікерів", – розповідає він.

Зрештою зізнається, що такі ж настрої і у офіцерів. Тому їм хочеться додому: "Дітей, дружину обійняти. А потім-до бл*дей! Щоб багато-багато, купа бл*дей було, і більше нічого не хочеться".

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Раніше повідомлялося про те, що "кадировців", яких російська пропаганда зображує як грізну силу, здатну виконати будь-які завдання Путіна, тепер називають не інакше, як"Тікток-військами". На війні вони "відзначилися" тільки відеозйомками, звірствами проти мирного населення і тим, що виступають як "заградзагони", які не дають втекти з поля бою російським солдатам.

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