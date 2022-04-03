Кораблі під прапором РФ відмовляються дозаправляти в Середземному морі - Reuters

Продавці морського палива відмовляються співпрацювати з російськими кораблями / pixabay, Міноборони РФ

Кораблі під російським прапором не можуть дозаправитися у великих європейських центрах, включаючи Іспанію та Мальту – основних пунктах Середземного моря. Їх перестали обслуговувати продавці морського палива.

Як пише Reuters, через втрату доступу до пунктів заправки в Середземному морі виникають логістичні проблеми для російських нафтових танкерів, що прямують з балтійських портів до Азії.

"Кільком танкерам довелося пройти довший шлях, щоби бункерувати в інших країнах після того, як європейські порти відмовилися надати паливо", — повідомляє агентство з посиланням на власне джерело.

Урядовий чиновник Мальти заявив, що країна не дозволяє суднам під російським прапором заходити в свої порти.

Проблеми виникають також у зв'язку з необхідністю платити доларами і відсутністю можливості здійснити оплату через банківські обмеження.

Водночас така ситуація створює загрозу, що судна з легкозаймистими вантажами дрейфуватимуть у морі.

Як повідомляв Главред, 27 лютого грузини відмовилися заправляти російський корабель і відповіли російським морякам легендарними словами українських героїв: "Російський корабель, йди на х*й! Можете використовувати весла!".

Зазначимо, співробітник Держприкордонслужби Роман Грибов - той самий, який на острові Зміїний в перший день російського вторгнення 24 лютого сказав на адресу російських агресорів легендарну фразу "Російський військовий корабель, йди .....", благополучно повернувся на малу Батьківщину в Черкаську область. Прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

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