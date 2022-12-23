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"Окупанти хотіли живцем поховати двох хлопчаків": на Запоріжжі стіна будинку впала на дітей

23 грудня 2022, 00:20
Росіяни влучили у будинок, де на момент атаки перебувало двоє хлопчиків віком 3 та 15 років.
ракетный удар
На Запоріжжі під час обстрілу стіна будинку впала на двох дітей / УНІАН, Олександр Старух

Російські окупаційні війська завдали 22 грудня ракетного удару по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали хлопці віком 3 та 15 років. На дітей обвалилася стіна будинку. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

Як зазначив Старух, окупанти вирішили поховати двох хлопчиків – трьох і п'ятнадцяти років – живцем. Росіяни влучили у їхню оселю, де вони й перебували на момент атаки.

"Ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їх дому. Вони витримали, стіна – ні. Двоє героїв, трьох і п’ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!", - написав очільник області.

Нагадаємо, що під час масованого російського обстрілу 5 грудня у Запорізькій області загинуло подружжя Олени та Валерія Ткаченків. Їхній син та невістка отримали важкі поранення. Окрім того, до лікарні потрапила маленька онука, якій через два місяці має виповнитись два роки. У дівчинки осколкові поранення м'яких тканин, лікарі витягли уламки, її контузило.

Також повідомлялося, що 16 грудня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок цього загинуло молоде подружжя – Люда і Саша, а їх старший син став сиротою. Молодшого, півторарічного, шукали під завалами з самого ранку і знайшли після півночі 17 грудня мертвим. Старший брат малюка, який був у бабусі, залишився сиротою. Ще тринадцять людей отримали поранення, серед них четверо дітей.

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