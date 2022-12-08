Дворічну дитину контузило: на Запоріжжі російська ракета знищила будинок і вбила подружжя

Того дня до літнього подружжя у гості заїхав син із дружиною та молодшою донькою. Ракета з'явилася нізвідки...

Обстріл Запорізької області / Telegram: Кирило Тимошенко

Під час масованого російського обстрілу 5 грудня у Запорізькій області загинуло подружжя Олени та Валерія Ткаченків. Їхній син та невістка отримали важкі поранення, за їхнє життя наразі борються лікарі. Окрім того, у лікарні перебуває маленька онука, якій через два місяці має виповнитись два роки.

Як розповідає Obozrevatel, трагедія сталася у села Новософіївка Запорізької області. Це село ніколи раніше не зазнавало таких обстрілів. Уламки падали в поля неподалік, проте в сам населений пункт нічого не прилітало.

"Мама казала, що їхній будинок витримав Другу світову війну, витримає і цю. Але помилилася", - крізь сльози розповідає дочка подружжя Антоніна Сеніна.

Того дня до 54-річної Олени та 56-річного Валерія у гості заїхав син Артур із дружиною Юлією та молодшою донькою Тетянкою. Батьки та родина сина попили чаю. А вже в обід Артур із сім'єю збиралися додому в сусіднє село – там на них чекала старша дочка, 13-річна Софія.

"Зазвичай батьки виходили на вулицю проводжати рідних. Так і цього разу було. Машина брата стояла біля воріт. Жодної стрілянини не було чути. Ракета з'явилася немов нізвідки, вона впала поряд із будинком батьків і пролунав вибух", - розповідає Антоніна.

Бабуся з дідусем загинули на місці. Артур та його дружина отримали серйозні поранення, за їхнє життя зараз борються лікарі.

"Артуру зробили операцію і ввели в кому, поки організм не справляється. У Юлі серйозні поранення живота, пошкоджено багато внутрішніх органів, вона втратила око. У маленької Тані осколкові поранення м'яких тканин, лікарі витягли уламки, її контузило", - розповідає Антоніна.

Ракетна атака на Україну 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, в Україні пролунала масштабна повітряна тривога. Російські окупанти випустили ракети по українських містах. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 зі понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Водночас у країні-агресорці Росії виступили із цинічною заявою щодо масованої ракетної атаки на Україну. Так, ексчлен Держдуми Сергій Марков заявив, що ракетний удар по українських містах був здійснений з "гуманітарними цілями". Крім того, він збрехав, що російські загарбники б'ють по Україні, тому що ЗСУ нібито "завдають ударів по енергосистемі та інфраструктурі Донбасу".

За оцінками Forbes, під час масованого обстрілу України у понеділок, 5 грудня, російські окупанти спустили на вітер близько 500 мільйонів доларів, а це невиплачені пенсії двох мільйонів росіян.

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