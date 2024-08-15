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Окупанти готуються до штурмів на одному із напрямків фронту: де чекати удару

Марія Николишин
15 серпня 2024, 11:35
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Росіяни продовжують проводити повітряну розвідку та завдавати вогневого ураження артилерією по позиціях ЗСУ.
Окупанти готуються до штурмів на одному із напрямків фронту: де чекати удару
Окупанти перегруповуються та готуються до штурмів на Харківщині / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 116-та окрема механізована бригада

Армія країни-агресорки РФ проводить перегрупування та здійснює підготовку до нових штурмів позицій Сил оборони в Харківській області. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Харків".

Зазначається, що у районі населеного пункту Глибоке російський противник провів перегрупування особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Крім цього, окупанти проводять пошук та евакуацію санітарних втрат, здійснюють підготовку до штурмових дій з метою відновлення втраченого положення.

В той же час, у районі населеного пункту Липці фіксується переміщення груп 2-го мотострілецького батальйону 7-го мотострілецького полку противника з метою проведення внутрішньої ротації.

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"В цьому ж районі ворог здійснює поодиноке переміщення особового складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу з метою проведення евакуаційних заходів та заходів логістичного забезпечення. Відмічаються випадки відмови особового складу зазначених підрозділів виконувати бойові та спеціальні завдання", - наголошують в ОТУ "Харків".

Також відомо, що у Вовчанську окупанти переміщуються в центральній частині міста з метою продовження штурмових дій.

"Росіяни продовжують проводити повітряну розвідку та завдавати вогневого ураження артилерією по позиціях ЗСУ", - повідомляє оперативно-тактичне угруповання.

Що відомо про оперативно-тактичне угруповання "Харків"?

Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі. Із травня 2024 головним завданням ОТУ "Харків" стало відбиття російського наступу на місто Вовчанськ та село Липці, яке знаходиться на перетині кількох стратегічно важливих шляхів, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація в Харківській області - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, операція в Курській області значно вплинула на ситуацію на Харківському напрямку фронту. Зокрема, росіяни почали менше застосовувати артилерійське озброєння для ударів по позиціях Сил оборони.

Також відомо, що російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка з використанням дронів, а також переміщення особового складу.

В свою чергу, військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Сили оборони України унеможливили проведення окупаційними військами РФ наступу на Харківському напрямку. Тож тепер з військового погляду є безглуздим для ворога завдання утримувати бодай якісь населені пункти, що не мають стратегічного, чи хоча б оперативного значення.

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