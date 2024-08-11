Несподіваний ефект: як бої в Курську вплинули на ситуацію на Харківщині - офіцер ЗСУ

Російські війська намагаються безуспішно просуватись на Харківському напрямку застосовуючи тактику малих груп, зазначає командир взводу БпЛА ЗСУ.

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Офіцер розповів, як бої в Курську вплинули на ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Операція в Курській області значно вплинула на ситуацію на Харківському напрямку фронту. Зокрема, росіяни почали менше застосовувати артилерійське озброєння для ударів по позиціях Сил оборони. Про це в ефірі Суспільного розказав командир окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї бригади "Дід".

Він зазначив, що після початку боїв у Курській області активність ворожої артилерії на Харківському напрямку зменшилася, хоча ситуація залишається складною.

Російські окупанти намагаються витіснити українські війська з позицій. Ворог щодня атакує невеликими групами, переважно без техніки. За словами військовослужбовця, росіяни намагаються просуватися по двоє-троє в населені групи та збільшувати свої сили, але ці спроби не увінчуються успіхом.

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"Силами оборони, артилерією та безпілотними системами ворог нещадно знищується та зазнає великих втрат. Вимушені постійно їх поповнювати. Свого часу вони перекинули резерви з Сумського напрямку і вони швидко закінчилися", — говорить військовий.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, застосування винищувачів F-16 позитивно вплине на ситуацію на всіх фронтах у війні проти російських окупантів, особливо на найскладніших напрямках, включно з Харківською областю. Про це заявив полковник Віталій Саранцев, представник оперативно-тактичного угруповання "Харків".

Він також зазначив, що російські війська, через значні втрати особового складу, перекидають додаткові підрозділи з Луганщини на Харківський напрямок. Крім того, до бойових дій залучають підрозділи, що складаються з іноземних громадян.

За даними ОТУВ "Харків" російські окупанти також готуються до штурму Вовчанська на півночі Харківської області, перегрупувавши свої штурмові загони.

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