ЗСУ зірвали уже 7 "дедлайнів" ворога: Сирський пояснив, навіщо окупанти так рвуться у Бахмут

Для Росії окупація цього міста не матиме жодного стратегічного значення, але країна-агресорка все одно намагається його захопити.

Сирський пояснив, навіщо окупанти так рвуться у Бахмут/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Сухопутні війска України

Російські загарбники відчайдушно продовжують намагатися захопити місто Бахмут на Донеччині, хоча усі їхні спроби виявилися провальними. Українські військові зірвали уже 6 чи 7 "дедлайнів" ворога, які встановлювало російське військове командування для захоплення цього міста.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в ефірі телемарафону. Він пояснив, навіщо окупантам це місто, що вони готові витрачати на його захоплення стільки сил і засобів.

За словами Сирського, окупація Бахмута не матиме для РФ жодного стратегічного значення. Проте захоплення міста важливе загарбникам у символічно-психологічному сенсі.

"У військовому плані він (Бахмут. – Ред.) не має стратегічного значення, поряд з цим він має значення психологічне", – зазначає командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Російське командування хоче захопити місто, щоб підвищити моральний дух у лавах загарбників, який суттєво впав після низки втрат – Херсону, частини Херсонської області та Харківщини.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський зазначав, що російські загарбники все ще намагаються виконувати завдання з окупації всієї Донецької області, але зараз зосереджені на захопленні Бахмута. Росіяни вважають – якщо прорвуть оборону в районі Бахмута, то вийдуть на оперативний простір, який дозволить їм далі наступати на Слов'янськ і Костянтинівку.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом на Донеччині у боях з російськими окупантами загинули п’ятеро громадян Грузії. Вони приїхали в Україну, щоб стати до лав українських військових добровольцями і допомагати нашій державі захищатися від російської агресії.

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