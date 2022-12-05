Чому окупанти так наполегливо "самознищуються" під Бахмутом: експерт назвав три причини

Росіяни продовжують наступальні дії на цьому напрямку, попри серйозні втрати

Чому окупанти так наполегливо "самознищуються" під Бахмутом / Twitter / informatorlgua, Freeradio

Російські окупанти вже тривалий час безуспішно осаджують місто Бахмут у Донецькій області. Там армія РФ потрапила в"м'ясорубку".

У окупантів є три причини, щоб продовжувати наступальні дії на цьому напрямку, незважаючи на серйозні втрати, розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Перший - чисто політичний. Нагадаю, що ця війна почалася з того, що росіяни визнали ці так звані недореспубліки, і їм потрібно рухатися вперед, виходити на адміністративні лінії області", - зазначив експерт.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Другий момент - росіяни зазнали двох стратегічних дуже серйозних поразок у цій війні.

"Я маю на увазі блискучу Харківську операцію і не менш блискучу Херсонську. Їм потрібно показувати хоч якусь динаміку успіху, тому що чим далі, тим для них буде гірше і гірше", - пояснив Черник.

Також, за словами експерта є суто військовий логістичний момент.

"До цієї хвилини війна залишається на 95% війною артилерії, а 7-тонними вантажівками снарядів до передової не навозишся. Там є робочий залізничний вузол Дебальцеве. Від Бахмута до Дебальцевого всього 40 км. Така установка, як HIMARS, працює високоточними боєприпасами до 84 км. Отже, цей вузол знаходиться під дуже серйозною загрозою. Їм банально потрібно відсунути наші артилерійські позиції. Поки, на мій погляд, безрезультатно", - підсумував експерт.

Ситуація в Бахмуті

Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значних успіхах окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 Листопада.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

Пізніше в ISW відзначили, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

У ISW нагадали, що військові з кінця травня постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста, а в наступні шість місяців змогли захопити всього лише кілька кілометрів території. При цьому вони понесли велику кількість жертв.

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