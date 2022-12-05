glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Чому окупанти так наполегливо "самознищуються" під Бахмутом: експерт назвав три причини

5 грудня 2022, 22:31
Росіяни продовжують наступальні дії на цьому напрямку, попри серйозні втрати
Бахмут
Чому окупанти так наполегливо "самознищуються" під Бахмутом / Twitter / informatorlgua, Freeradio

Російські окупанти вже тривалий час безуспішно осаджують місто Бахмут у Донецькій області. Там армія РФ потрапила в"м'ясорубку".

У окупантів є три причини, щоб продовжувати наступальні дії на цьому напрямку, незважаючи на серйозні втрати, розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Перший - чисто політичний. Нагадаю, що ця війна почалася з того, що росіяни визнали ці так звані недореспубліки, і їм потрібно рухатися вперед, виходити на адміністративні лінії області", - зазначив експерт.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Другий момент - росіяни зазнали двох стратегічних дуже серйозних поразок у цій війні.

"Я маю на увазі блискучу Харківську операцію і не менш блискучу Херсонську. Їм потрібно показувати хоч якусь динаміку успіху, тому що чим далі, тим для них буде гірше і гірше", - пояснив Черник.

Також, за словами експерта є суто військовий логістичний момент.

"До цієї хвилини війна залишається на 95% війною артилерії, а 7-тонними вантажівками снарядів до передової не навозишся. Там є робочий залізничний вузол Дебальцеве. Від Бахмута до Дебальцевого всього 40 км. Така установка, як HIMARS, працює високоточними боєприпасами до 84 км. Отже, цей вузол знаходиться під дуже серйозною загрозою. Їм банально потрібно відсунути наші артилерійські позиції. Поки, на мій погляд, безрезультатно", - підсумував експерт.

Ситуація в Бахмуті

Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значних успіхах окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 Листопада.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

Пізніше в ISW відзначили, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

У ISW нагадали, що військові з кінця травня постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста, а в наступні шість місяців змогли захопити всього лише кілька кілометрів території. При цьому вони понесли велику кількість жертв.

Читайте останні новини телеграм від редакції Главреда.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Бахмут
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:31

Чому окупанти так наполегливо "самознищуються" під Бахмутом: експерт назвав три причини

22:30

Україна готова надати РФ гарантії безпеки: у Зеленського назвали умовуВідео

22:18

Цього краще уникати: чому не можна дивитися кішці в очі

22:01

"Народилися в один рік зі мною": Данілов розповів про російську ракету, що впала в МолдовіВідео

22:00

День Катерини: теплі привітання, листівки та картинки для прекрасної іменинниці

Реклама
21:54

"Потрібно бути готовими": РФ може використати ракетну атаку для наступу – військовий експертВідео

21:45

Ламала і била посуд: неадекватна росіянка влаштувала скандал в московському барі через пісню Вакарчука

21:41

"Лукашенка публічно ліквідують": експерт заявив, що Росія може готуватися до анексії БілорусіВідео

21:40

Гороскоп на завтра 6 грудня 2022: Тельцям - вихід із зони комфорту, Дівам - зміни

21:30

Червоний новорічний манікюр 2023 казкової краси, який змусить повірити в дивоФото

21:08

Шикарна укладка забезпечена: 5 лайфхаків для природного об'єму волоссяВідео

20:27

Бояться "великої війни": США зменшили дальність HIMARS, щоб Україна не била по РФ - WSJВідео

20:16

"Прильоти" були в 3 областях: українська енергосистема вистояла під час атаки РФ – ШмигальВідео

20:06

Аварійні відключення: по всій Україні екстрене знеструмлення після ракетних ударів РФВідео

19:41

Різко постарілий Максим Галкін розповів про прохання перерахувати грошіВідео

19:28

Терміново запасаємось: перед Новим роком ціни на сир можуть стати захмарнимиВідео

19:19

Військові вбиті, літаки пошкоджені: у Москві підтвердили атаки на авіабази ВПС РФВідео

19:00

В Україні різко потепліє: насувається циклон зі снігопадами і дощамиВідео

18:56

"Ні, Архип, нікуди ти не поїдеш": сина зрадниці Корольової взяли в РФ за м'яке місце

18:55

Хвиля хейту на адресу Пташки: що робити з цим?Погляд

Реклама
18:50

Збито понад 60 випущених окупантами ракет: у ЗСУ розкрили деталі роботи ППОВідео

18:09

"Ко-ко-ко. От гнида": Софія Стужук збрехала про напад - хто насправді "робив замах" на блогерку

18:08

Прикмети на 6 грудня: які 5 заборон ніколи не можна порушувати в найважливіший день грудняВідео

18:06

Путін зганьбився на Кримському мосту: Пєскову довелося виправдовуватисяВідео

17:59

Загрожує в'язниця: стало відомо, чому побився психований Лепс

17:58

Мало ракет, щоб бити по всій Україні: в ГУР попередили, що РФ буде "кошмарити" прифронтові території

17:57

"Ракети добра": в РФ виступили із цинічною заявою щодо масованої атаки на УкраїнуВідео

17:37

Чотири знаки зодіаку приречені на багатство, але на "халяву" розраховувати не вартоВідео

17:36

Більшість ракет збили: ППО України потужно відповіли на новий удар РФВідео

17:26

Знищені будинки та жертви: на Запоріжжі ракета поранила маленьку дитину - ТимошенкоВідео

17:17

Ображений Пригожин закотив істерику через слова Вайкуле про РосіюВідео

17:07

Батька і 2-х дітей розстріляли, матір перед смертю зґвалтували: окупанти вбили сім’ю на ЗапоріжжіВідео

16:53

"Мінімальна кількість для прориву ППО": Коваленко розповів, скільки ракет могли випустити росіяни

16:49

Коли викинути шкода: як зі старого столу-книжки зробити цукерочку

16:42

У Зеленського розповіли про "прильоти" в результаті удару РФ: є постраждаліВідео

16:28

Яйця перед вживанням потрібно дезінфікувати: як це робити правильно

16:23

Росія вдарила ракетами по об'єктах енергосистеми - УкренергоВідео

16:19

Зворушлива схожість: Тіна Кароль порівняла ностальгічний кадр з покійним чоловіком та фото сина

16:14

У Молдові впала ракета під час ракетного удару РФ по Україні: що відомоВідео

16:08

Путін хоче воювати і на січень-лютий 2023-го готує нову хвилю мобілізації - ЦНСВідео

Реклама
15:54

"Варварські атаки РФ": у США пообіцяли надати Україні більше систем ППО

15:47

Дивився на російських зірок з огидою: Олександр Рева з'явився на зйомках в РФ

15:46

Окупанти запустили по Україні уже другу хвилю ракет – КімВідео

15:30

Що потрібно встигнути зробити кожному знаку до Нового року – поради астрологаВідео

15:25

Доведеться купляти нові: 3 речі вдома, які не можна обробляти оцтом в жодному разі

15:07

В Україні екстрені відключення після ракетного удару РФ: які області знеструмленіВідео

15:06

На територію України летить близько 100 ракет – військовослужбовець КарасьВідео

14:56

Вибухи на військовому аеродромі Енгельс в Росії: у Путіна зробили заяву щодо ситуаціїВідео

14:46

ЗСУ зірвали уже 7 "дедлайнів" ворога: Сирський пояснив, навіщо окупанти так рвуться у БахмутВідео

14:41

Королівський біограф розкрив образливе прізвисько принца Гаррі та Меган Маркл при британському дворі

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти